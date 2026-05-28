Kenya’da yatılı kız okulunda yangın: 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 yaralı
Kenya’nın Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. Yetkililer olayla ilgili... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T14:16+0300
Kenya’nın Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kenya’nın kuzeybatısında yer alan Nakuru kentindeki bir yatılı kız okulunda çıkan yangın çıktı. Yetkililerin açıklamasına göre olayda 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 öğrenci ise yaralandı.
Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yangının gece saatlerinde okulda meydana geldiğini ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Kenya Eğitim Bakanı Julius Ogamba, yaptığı açıklamada yangın sırasında okulda toplam 808 kız öğrencinin bulunduğunu belirtti. Ogamba, yaralanan 79 öğrenciden 71’inin tedavi edilerek taburcu edildiğini, 7 öğrencinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, yangının nedenine ilişkin spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunarak resmi sonuçların bekleneceğini ifade etti.
Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Nakuru, ülkenin önemli eğitim ve ticaret merkezlerinden biri.