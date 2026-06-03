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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hasan-can-kaya-evleniyor-nikah-detaylari-belli-oldu-1106210943.html
Hasan Can Kaya evleniyor: Nikah detayları belli oldu
Hasan Can Kaya evleniyor: Nikah detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın yarın New York'ta dünyaevine gireceği belirtiliyor. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T09:21+0300
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yaşam
hasan can kaya
new york
amerika
evlilik
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"Konuşanlar" programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kısa bir süre önce nişanlandığı reklamcı Duygu Karabaş'la yarın New York'ta evleneceği belirtiliyor. Dil eğitimi için yurt dışındaHürriyet'in haberine göre birkaç ay önce reklamcı Duygu Karabaş ile nişanlanan Kaya'nın nikâhına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek. Çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/komedyen-hasan-can-kayanin-uyusturucu-testi-belli-oldu-1103464149.html
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hasan can kaya, new york, amerika, evlilik
hasan can kaya, new york, amerika, evlilik

Hasan Can Kaya evleniyor: Nikah detayları belli oldu

09:21 03.06.2026 (güncellendi: 09:24 03.06.2026)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© YouTube/Konuşanlar
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın yarın New York'ta dünyaevine gireceği belirtiliyor.
"Konuşanlar" programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kısa bir süre önce nişanlandığı reklamcı Duygu Karabaş'la yarın New York'ta evleneceği belirtiliyor.

Dil eğitimi için yurt dışında

Hürriyet'in haberine göre birkaç ay önce reklamcı Duygu Karabaş ile nişanlanan Kaya'nın nikâhına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek. Çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.
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