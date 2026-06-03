https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hasan-can-kaya-evleniyor-nikah-detaylari-belli-oldu-1106210943.html

Hasan Can Kaya evleniyor: Nikah detayları belli oldu

Hasan Can Kaya evleniyor: Nikah detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın yarın New York'ta dünyaevine gireceği belirtiliyor. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:21+0300

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yaşam

hasan can kaya

new york

amerika

evlilik

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"Konuşanlar" programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kısa bir süre önce nişanlandığı reklamcı Duygu Karabaş'la yarın New York'ta evleneceği belirtiliyor. Dil eğitimi için yurt dışındaHürriyet'in haberine göre birkaç ay önce reklamcı Duygu Karabaş ile nişanlanan Kaya'nın nikâhına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek. Çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/komedyen-hasan-can-kayanin-uyusturucu-testi-belli-oldu-1103464149.html

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hasan can kaya, new york, amerika, evlilik