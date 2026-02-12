Türkiye
Komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Can Kaya’nın yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
hasan can kaya
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Hasan Can Kaya’nın test sonucu belli oldu. Kan ve saç örneği alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kaya’nın testinin negatif çıktığı açıklandı.
21:01 12.02.2026 (güncellendi: 22:01 12.02.2026)
© Fotoğraf : YouTube / KonuşanlarHasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: 'Kemal Sunal'ı bile sansürleyen bir kurum'
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Can Kaya’nın yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Hasan Can Kaya’nın test sonucu belli oldu.
Kan ve saç örneği alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kaya’nın testinin negatif çıktığı açıklandı.
