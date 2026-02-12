https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/komedyen-hasan-can-kayanin-uyusturucu-testi-belli-oldu-1103464149.html
Komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Can Kaya’nın yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Hasan Can Kaya’nın test sonucu belli oldu. Kan ve saç örneği alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kaya’nın testinin negatif çıktığı açıklandı.
Kan ve saç örneği alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kaya’nın testinin negatif çıktığı açıklandı.