Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ABD'de yakalanan Umut Altaş hakim karşısına çıkacak

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T12:22+0300

Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın yarın New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor. Kırmızı bültenle aranıyorduHakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş, işlemlerinin devamı için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledilecek. Sabah'ın haberine göre, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar neticesinde, iade sürecinin alışılmışın dışında bir hızla ilerlediği belirtiliyor.Türkiye'ye iade edilecek mi?Mahkemede iadeye dair beyanı alınacak olan Umut Altaş'ın vereceği cevaplar, Türkiye'ye gönderilme sürecinin takvimini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor. Ne olmuştu?Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Gülistan Doku soruşturmasında aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Turkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

