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Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?
Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?
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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T09:46+0300
2026-06-03T09:46+0300
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aile mahkemesi
nafaka
süresiz nafaka
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde (yarın) düzenleyeceği toplantıda "süresiz nafaka" uygulamasını da masaya yatıracak.Süresiz nafaka kalkıyor mu?Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.Türk Medeni Kanunu'nda yoksulluk nafakasıTürk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.
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antalya, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, aile mahkemesi, nafaka, süresiz nafaka , aym
antalya, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, aile mahkemesi, nafaka, süresiz nafaka , aym

Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?

09:46 03.06.2026
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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde (yarın) düzenleyeceği toplantıda "süresiz nafaka" uygulamasını da masaya yatıracak.

Süresiz nafaka kalkıyor mu?

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.
Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.
Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Türk Medeni Kanunu'nda yoksulluk nafakası

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.
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