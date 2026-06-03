https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gozler-anayasa-mahkemesi-kararinda-suresiz-nafaka-duzenlemesi-iptal-mi-edilecek-1106211914.html

Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?

Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:46+0300

2026-06-03T09:46+0300

2026-06-03T09:46+0300

türki̇ye

antalya

anayasa mahkemesi (aym)

yüksek mahkeme

aile mahkemesi

nafaka

süresiz nafaka

aym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1106211914.jpg?1780469181

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde (yarın) düzenleyeceği toplantıda "süresiz nafaka" uygulamasını da masaya yatıracak.Süresiz nafaka kalkıyor mu?Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.Türk Medeni Kanunu'nda yoksulluk nafakasıTürk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, aile mahkemesi, nafaka, süresiz nafaka , aym