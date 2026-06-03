https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chp-sozcusu-sari-acikladi-sali-gunu-grup-toplantisi-olacak-kilicdaroglu-konusacak-1106223812.html
CHP Sözcüsü Sarı açıkladı: Salı günü grup toplantısı olacak, Kılıçdaroğlu konuşacak
CHP Sözcüsü Sarı açıkladı: Salı günü grup toplantısı olacak, Kılıçdaroğlu konuşacak
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, haftaya salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına konuşacağını açıkladı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T14:23+0300
2026-06-03T14:23+0300
2026-06-03T14:42+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
özgür özel
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Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ozgur-ozelden-olaganustu-kurultay-aciklamasi-bu-ruzgarin-karsisinda-kimse-duramaz-1106215107.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
CHP Sözcüsü Sarı açıkladı: Salı günü grup toplantısı olacak, Kılıçdaroğlu konuşacak
14:23 03.06.2026 (güncellendi: 14:42 03.06.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, haftaya salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına konuşacağını açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunacak.