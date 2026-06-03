https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ozgur-ozelden-olaganustu-kurultay-aciklamasi-bu-ruzgarin-karsisinda-kimse-duramaz-1106215107.html

Özgür Özel'den olağanüstü kurultay açıklaması: 'Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz'

Özgür Özel'den olağanüstü kurultay açıklaması: 'Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz'

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultayı için delegelerden imza toplanmasına ilişkin, "Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz. Duran kendi... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T11:05+0300

2026-06-03T11:05+0300

2026-06-03T11:05+0300

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CHP Grup Başkanı Özel, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakanların Bahçeli'yi ziyareti: 'Devlet Bey'in görüşleri önemli'Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etmesine ilişkin görüşleri sorulan Özel, "Daha önce de pazar günü sabahın köründe bizim baba ocağına gelmişlerdi. Ümit ediyorum Devlet Bey bu meseleden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Devlet Bey'in değerlendirmelerini önemli buluyorum." diye konuştu.Dokunulmazlığın kaldırılması: 'Kendim ile ilgili endişem yok'Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin endişesinin olup olmadığının sorulması üzerine Özel, "Zaten kendisiyle ilgili endişe duyan CHP gibi bir partinin genel başkanlığına soyunmaz. O yüzden kendimle ilgili herhangi bir endişem yok ama Türkiye'de çok partili siyasal yaşamın geleceği açısından endişem var." ifadesini kullandı.CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin söylemlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Özel, "Partinin butlan yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı ile bir oyun planı içinde tandem oynuyorlar. Birinin sıkıştığı yere öbürü yetişmeye çalışıyor." yanıtını verdi.Özgür Özel, kurultay davasına ilişkin kararın "ihtiyati tedbirle" verilmesinin olağanüstü kurultaya engel teşkil ettiğine yönelik kamuoyundaki ifadeleri anımsatarak, "Kararın kesinleşmesi Yargıtay başvurusuna bağlı. Bizim avukatı azledip dünün davacısı, bugünün davalısına dönmüş. Davalı hak arasın diye verilen bir yolu kendi kullanıyor. O zaman avukatın bize sorsun, Yargıtay'daki başvuruyu çeksin, karar kesinleşti işte. Ondan sonra getirsin kurultay yapsın. Yani bin yolu var, önemli olan iyi niyet olsun." görüşünü paylaştı.Kurultay için AYM kararıOlağanüstü kurultaya gidilmesi için her yolu deneyeceklerini vurgulayan Özel, parti delegelerinin yarısından bir fazlasının imza toplaması durumunda kurultaya gidilebileceğine yönelik Anayasa Mahkemesi kararının bulunduğunu belirtti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısında bulundu.Özel, Yargıtay'a yaptıkları başvuruya da değinerek, "Bu konuda Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Zaten bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın bir kararıyla açılabilir. Diğer kısımları zaten biz hallederiz." dedi.Parti delegelerinin olağanüstü kurultay istediğini dile getiren Özel, "Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz. Duran kendi kaybeder, biraz da partiye zaman ve oy kaybettirir. Sonrasında telafi ederiz." diye konuştu.Kılıçdaroğlu ile ne görüştü?Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile diyalog kurup kurmadıklarına yönelik soru üzerine, müzakere kanalının hiç açılmadığını söyledi. Mahkemece verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kılıçdaroğlu ile yaptıkları telefon görüşmelerine dair bilgi veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Ne yapmak lazım şimdi?" sorusuna "Kurultay yapmak lazım" diyerek karşılık verdiğini aktardı.Kılıçdaroğlu ve kendisinin diyalog kurulması için ikişer kişi görevlendirdiklerini açıklayan Özel, "Sabah 07.00'de iki müzakereci Ankara'nın bütün pavyon fedaileriyle veya bar fedaileriyle birlikte geldi. Neden 07.00'de geldi? Sabaha kadar çalışmışlar, bizi partiden dışarıya atıp, gidip uyuyacak çocuklar. Müzakere için gün verilip de müzakerecinin müzakere edeceği kişilerin evini, yerini bastığı ilk kez oluyordur. O yüzden müzakere hiç açılmadı ki tıkansın." değerlendirmesinde bulundu.CHP'nin açıklanan MYK'sıÖzel, partisinin açıklanan yeni Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, listenin "bir çaresizliği çağrıştırdığını" savunarak, "Bizim gölge kabineye 'kalabalık', 'partiyi öyle yönetemezsin', 'bu partinin 7 kişiyle yönetilmesi lazım', '7 kişilik MYK açıklayacağım' diye yola çıkıp 19 kişilik MYK açıklıyorsan, MYK'ndeki insanları MYK yapmasan yanında tutamıyorsun demektir." ifadesini kullandı.Bir gazetecinin yeni bir parti kurulabileceğine yönelik iddiaları hatırlatması üzerine Özel, bu ihtimali olası "felaket senaryosu" için düşündüklerini bildirdi.'Meclis'te ilk oyu ben veririm'Özgür Özel, hazırda bir alternatif tutulması gerektiğini belirterek, "'CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz' diye bir kararlılığımız, başlangıcımız yok. Bunun adı CHP'yi aşan bir büyük yürüyüş, iktidar yürüyüşü. Bunu, partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız." sözlerini sarf etti.Bazı medya organlarında yer alan ve kendisini hedef aldığı öne sürülen "FETÖ bağlantısı" iddiası sorulan Özel, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi karşısındaki tutumuna işaret ederek iddiaları reddetti."İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edileceğine dair iddiaların sorulması üzerine Özel, İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ihracını kolaylaştırmayacağını kaydetti.Önümüzdeki hafta yapılması planlanan, partisinin grup toplantısına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile iletişime geçip geçmediklerine dair soruya Özel, Meclis'in milletvekili ya da milletvekillerini temsil edecek kişilerin dışında birini muhatap alamayacağını yanıtını verdi.CHP Grup Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Özel, "Baskın seçim bekliyor musunuz?" sorusunu ise "Kasım'da baskın seçim yapacaklarsa Meclis'te ilk oyu ben veririm. Adayımızı çıkarır, Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz." diye yanıtladı.

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