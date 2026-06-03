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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chp-disiplin-kurulu-yarin-toplaniyor-1106229875.html
CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor
CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Disiplin Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanma kararı aldı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:17+0300
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poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun YDK gündemini belirlemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chp-sozcusu-sari-acikladi-sali-gunu-grup-toplantisi-olacak-kilicdaroglu-konusacak-1106223812.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi

CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor

17:17 03.06.2026 (güncellendi: 17:42 03.06.2026)
© AACHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Disiplin Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanma kararı aldı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.
Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun YDK gündemini belirlemesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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CHP Sözcüsü Sarı açıkladı: Salı günü grup toplantısı olacak, Kılıçdaroğlu konuşacak
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