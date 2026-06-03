https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chp-disiplin-kurulu-yarin-toplaniyor-1106229875.html
CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor
CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Disiplin Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanma kararı aldı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:17+0300
2026-06-03T17:17+0300
2026-06-03T17:42+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun YDK gündemini belirlemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chp-sozcusu-sari-acikladi-sali-gunu-grup-toplantisi-olacak-kilicdaroglu-konusacak-1106223812.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
CHP disiplin kurulu yarın toplanıyor
17:17 03.06.2026 (güncellendi: 17:42 03.06.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Disiplin Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanma kararı aldı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.
Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun YDK gündemini belirlemesi bekleniyor.