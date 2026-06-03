https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bbc-muhabiri-zaharovanin-sozlerinin-ardindan-yenakiyevodaki-teror-saldirisini-haberlestirme-sozu-1106234760.html
BBC muhabiri, Zaharova’nın sözlerinin ardından Yenakiyevo’daki terör saldırısını haberleştirme sözü verdi
BBC muhabiri, Zaharova’nın sözlerinin ardından Yenakiyevo’daki terör saldırısını haberleştirme sözü verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Batılı gazetecilerin Starobelsk’teki trajedi yerine gitmeyi reddetmesini eleştirmesinin ardından BBC... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T20:19+0300
2026-06-03T20:19+0300
2026-06-03T20:19+0300
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mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
bbc
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yenakiyevo
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör eylemi
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BBC’nin Moskova muhabiri Steve Rosenberg, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın eleştirilerinin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Yenakiyevo’daki terör saldırısını haberleştireceklerini söyledi.Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Rosenberg’in, CNN ve Japon basınından meslektaşlarıyla birlikte, Starobelsk’teki trajedinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etmeyi reddettiğini, buna karşın foruma gelmeyi tercih ettiğini söyledi. Sözcü, bu tutumu “ikiyüzlülük” ve “siyasi yanlılık” olarak nitelendirdi.Zaharova’nın bu çıkışının ardından Rosenberg, Yenakiyevo’daki saldırıyı kastederek, “Bugün anlatacağız” ifadesini kullandı. Saldırının, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Bu sabah gerçekleşen olayda, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bir İHA, Podolsk-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne saldırı düzenledi. Rusya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Soruşturma makamlarının Sputnik’e verdiği bilgiye göre, saldırıda yabancı üretim, uçak tipinde bir insansız hava aracı kullanıldı. Olayla ilgili “terör eylemi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ryabkov-kievin-sponsorlarinin-rusyayi-zayiflatma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1106230907.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), bbc, cnn, yenakiyevo, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), bbc, cnn, yenakiyevo, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
BBC muhabiri, Zaharova’nın sözlerinin ardından Yenakiyevo’daki terör saldırısını haberleştirme sözü verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Batılı gazetecilerin Starobelsk’teki trajedi yerine gitmeyi reddetmesini eleştirmesinin ardından BBC muhabiri Steve Rosenberg, Yenakiyevo’da sivilleri hedef alan İHA saldırısını gün içinde yayınlayacaklarını açıkladı.
BBC’nin Moskova muhabiri Steve Rosenberg, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın eleştirilerinin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Yenakiyevo’daki terör saldırısını haberleştireceklerini söyledi.
Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Rosenberg’in, CNN ve Japon basınından meslektaşlarıyla birlikte, Starobelsk’teki trajedinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etmeyi reddettiğini, buna karşın foruma gelmeyi tercih ettiğini söyledi. Sözcü, bu tutumu “ikiyüzlülük” ve “siyasi yanlılık” olarak nitelendirdi.
Zaharova’nın bu çıkışının ardından Rosenberg, Yenakiyevo’daki saldırıyı kastederek, “Bugün anlatacağız” ifadesini kullandı. Saldırının, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu sabah gerçekleşen olayda, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bir İHA, Podolsk-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne saldırı düzenledi. Rusya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Soruşturma makamlarının Sputnik’e verdiği bilgiye göre, saldırıda yabancı üretim, uçak tipinde bir insansız hava aracı kullanıldı. Olayla ilgili “terör eylemi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.