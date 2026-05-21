Milyonları ilgilendiriyor: Ödemeler bayram öncesine çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. 5 Haziran’da yapılacak... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. 5 Haziran’da yapılacak olan işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacağı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara yapılacak destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, normal ödeme tarihi 5 Haziran olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin öne çekildiğini duyurdu.

Yeni tarih 26 Mayıs

Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.”
Böylece milyonlarca vatandaşın ödemelerini bayram öncesinde alacağı belirtildi.

Birden fazla ödeme kalemi aynı gün yapılacak

Bakan Işıkhan, sadece işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin değil, başka destek ödemelerinin de aynı tarihte yatırılacağını açıkladı.
26 Mayıs’ta hesaplara geçecek ödemeler şöyle sıralandı:
İşsizlik Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği
Yarım Çalışma Ödeneği
Ücret Garanti Fonu
İş Kaybı Tazminatı

Ödemeler banka ve PTT üzerinden yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödeme yöntemlerine ilişkin de bilgi verildi.
Buna göre:
Sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan hesaplarına yatırılacak.
Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecek.
