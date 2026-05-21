Milyonları ilgilendiriyor: Ödemeler bayram öncesine çekildi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. 5 Haziran'da yapılacak... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T10:55+0300
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. 5 Haziran’da yapılacak olan işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacağı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara yapılacak destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, normal ödeme tarihi 5 Haziran olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin öne çekildiğini duyurdu.
Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.”
Böylece milyonlarca vatandaşın ödemelerini bayram öncesinde alacağı belirtildi.
Birden fazla ödeme kalemi aynı gün yapılacak
Bakan Işıkhan, sadece işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin değil, başka destek ödemelerinin de aynı tarihte yatırılacağını açıkladı.
26 Mayıs’ta hesaplara geçecek ödemeler şöyle sıralandı:
Ödemeler banka ve PTT üzerinden yapılacak
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödeme yöntemlerine ilişkin de bilgi verildi.
Sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan hesaplarına yatırılacak.
Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecek.