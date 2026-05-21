Milyonları ilgilendiriyor: Ödemeler bayram öncesine çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. 5 Haziran’da yapılacak... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T10:55+0300

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara yapılacak destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Işıkhan, normal ödeme tarihi 5 Haziran olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin öne çekildiğini duyurdu.Yeni tarih 26 MayısVedat Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.”Böylece milyonlarca vatandaşın ödemelerini bayram öncesinde alacağı belirtildi.Birden fazla ödeme kalemi aynı gün yapılacakBakan Işıkhan, sadece işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin değil, başka destek ödemelerinin de aynı tarihte yatırılacağını açıkladı.26 Mayıs’ta hesaplara geçecek ödemeler şöyle sıralandı:Ödemeler banka ve PTT üzerinden yapılacakBakanlık tarafından yapılan açıklamada ödeme yöntemlerine ilişkin de bilgi verildi.Buna göre:

