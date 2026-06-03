https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aym-spor-kulubunun-odemedigi-verginin-sporcudan-alinmasina-imkan-taniyan-kurali-iptal-etti-1106217153.html

AYM, spor kulübünün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı iptal etti

AYM, spor kulübünün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı iptal etti

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasına imkan sağlayan kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T11:57+0300

2026-06-03T11:57+0300

2026-06-03T11:57+0300

türki̇ye

anayasa mahkemesi (aym)

yüksek mahkeme

anayasa

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya 1. Vergi Mahkemesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. maddesinde düzenlenen ve "sporcuların ücret gelirleri üzerinden kesilen vergilerin, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmemesi durumunda ödenmeyen bu vergilerin sporcular tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilememesini" öngören kuralın iptali için AYM'ye başvurdu.Mahkemenin başvurusunda, itiraz konusu kuralla, gelir vergisi kesintisinin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu için vergiyi tevkif etmekle sorumlu olanların bu vergileri ödemiş olması şartının getirilmesinin sporcuların mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu belirtildi.Başvuruda, bu durumun farklı spor kulüpleriyle sözleşmesi olan sporcular açısından eşitsizliğe neden olduğu ifade edildi.Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.Kural kişilere aşırı külfet yüklüyorAYM'nin kararında, mülkiyet hakkının, kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve ondan tasarruf etme imkanı veren bir hak olduğu anlatıldı.Kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gozler-anayasa-mahkemesi-kararinda-suresiz-nafaka-duzenlemesi-iptal-mi-edilecek-1106211914.html

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anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, anayasa