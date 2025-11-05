Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi
'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi
Sputnik Türkiye
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Atatürk Kıyafetleri' defilesinde, Atatürk'ün öğrencilik yıllarından inkılap dönemine kadar uzanan süreçte... 05.11.2025
2025-11-05T04:46+0300
2025-11-05T04:46+0300
Sputnik Türkiye
'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi

04:46 05.11.2025
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Atatürk Kıyafetleri' defilesinde, Atatürk’ün öğrencilik yıllarından inkılap dönemine kadar uzanan süreçte giydiği 25 kıyafet, arşivlerden yararlanılarak hazırlanan replikalarla sahnelendi.
© AA / Mustafa Murat Kaynak

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafet kültürünü yansıtan özel bir defile düzenledi.

1/15
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafet kültürünü yansıtan özel bir defile düzenledi.

Etkinliğin adı 'Atatürk Kıyafetleri Defilesi' olarak belirlendi.

2/15
Etkinliğin adı 'Atatürk Kıyafetleri Defilesi' olarak belirlendi.

Defile, Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

3/15
Defile, Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisi ile başladı

4/15
Program, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisi ile başladı

Defilede, Atatürk’ün öğrencilik yıllarından inkılap dönemine kadar uzanan kıyafetleri tanıtıldı.

5/15
Defilede, Atatürk’ün öğrencilik yıllarından inkılap dönemine kadar uzanan kıyafetleri tanıtıldı.

Kıyafetler, Atatürk’ün farklı dönemlerdeki yaşamını ve tarzını tematik biçimde yansıttı

6/15
Kıyafetler, Atatürk’ün farklı dönemlerdeki yaşamını ve tarzını tematik biçimde yansıttı

Ayrıca defilede, Atatürk’ün askeri ve sivil giyim tarzları kronolojik sırayla sahnelendi

7/15
Ayrıca defilede, Atatürk’ün askeri ve sivil giyim tarzları kronolojik sırayla sahnelendi

Kıyafetlerin, arşiv ve müze kaynaklarından yararlanılarak hazırlandığı belirtildi.

8/15
Kıyafetlerin, arşiv ve müze kaynaklarından yararlanılarak hazırlandığı belirtildi.

Sergilenen tasarımların, Atatürk’ün orijinal kıyafetlerinin birebir replikaları niteliğinde olduğu ifade edildi.

9/15
Sergilenen tasarımların, Atatürk’ün orijinal kıyafetlerinin birebir replikaları niteliğinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca, kıyafetlerin kadınlar için uyarlanmış versiyonları da defilede yer aldı.

10/15
Ayrıca, kıyafetlerin kadınlar için uyarlanmış versiyonları da defilede yer aldı.

Toplamda 25 farklı kıyafet sahnede tanıtıldı.

11/15
Toplamda 25 farklı kıyafet sahnede tanıtıldı.

Sunumlar, dönemin atmosferini yansıtan anlatımlarla desteklendi.

12/15
Sunumlar, dönemin atmosferini yansıtan anlatımlarla desteklendi.

© AA / Mustafa Murat Kaynak
13/15
© AA / Mustafa Murat Kaynak
14/15
© AA / Mustafa Murat Kaynak
15/15
