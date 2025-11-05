'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafet kültürünü yansıtan özel bir defile düzenledi.
Etkinliğin adı 'Atatürk Kıyafetleri Defilesi' olarak belirlendi.
Defile, Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Program, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisi ile başladı
Defilede, Atatürk’ün öğrencilik yıllarından inkılap dönemine kadar uzanan kıyafetleri tanıtıldı.
Kıyafetler, Atatürk’ün farklı dönemlerdeki yaşamını ve tarzını tematik biçimde yansıttı
Ayrıca defilede, Atatürk’ün askeri ve sivil giyim tarzları kronolojik sırayla sahnelendi
Kıyafetlerin, arşiv ve müze kaynaklarından yararlanılarak hazırlandığı belirtildi.
Sergilenen tasarımların, Atatürk’ün orijinal kıyafetlerinin birebir replikaları niteliğinde olduğu ifade edildi.
Ayrıca, kıyafetlerin kadınlar için uyarlanmış versiyonları da defilede yer aldı.
Toplamda 25 farklı kıyafet sahnede tanıtıldı.
Sunumlar, dönemin atmosferini yansıtan anlatımlarla desteklendi.
