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Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
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Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.
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Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

01:57 03.06.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına bağlı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Başkanı Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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