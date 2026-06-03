https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ardahanda-uyusturucu-imal-ve-ticareti-istismar-gibi-cesitli-suclardan-aranan-52-kisi-yakalandi-1106205730.html
Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T01:57+0300
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ebola-alarmi-abdde-dunya-kupasi-oncesi-bazi-havalimanlarinda-tarama-merkezleri-kurulacak-1106205447.html
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Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.