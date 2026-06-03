https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ardahanda-uyusturucu-imal-ve-ticareti-istismar-gibi-cesitli-suclardan-aranan-52-kisi-yakalandi-1106205730.html

Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Ardahan'da uyuşturucu imal ve ticareti, istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T01:57+0300

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türki̇ye

ardahan

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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.

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türki̇ye

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