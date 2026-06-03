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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/arakci-her-dusmanca-eyleme-derhal-karsilik-verilecektir-1106232850.html
Arakçi: Her düşmanca eyleme derhal karşılık verilecektir
Arakçi: Her düşmanca eyleme derhal karşılık verilecektir
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ABD ve İran müzakereleri belirsizliğini korurken Hürmüz'de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran silahlı... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bir videosunu da alıntılayarak şunları yazdı: Geceden bu yana neler yaşandı?İranlı, pazartesi günü "Lübnan ve Gazze'ye saldırılar durana kadar ABD ile mesaj alış verişini askıya aldıklarını" duyurmuştu. İran ordusu dün akşam, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD güçlerine ev sahipliği yapan üsleri vurduğunu duyurdu. Kuveyt, havalimanında terminalin vurulduğunu belirterek uçuşları askıya aldıkları, Bahreyn ise 3 füze ve birkaç İHA'nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" ifadesine yer verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html
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haberler, abd, abbas arakçi, marco rubio
haberler, abd, abbas arakçi, marco rubio

Arakçi: Her düşmanca eyleme derhal karşılık verilecektir

19:02 03.06.2026 (güncellendi: 19:24 03.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD ve İran müzakereleri belirsizliğini korurken Hürmüz'de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran silahlı kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamında saldırılar düzenlediğini' söylerken, "Her türlü düşmanca eylem, derhal ve kararlı bir karşılık görecektir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bir videosunu da alıntılayarak şunları yazdı:

Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek amacıyla kullanmasına izin verilen noktalara yönelik meşru müdafaa kapsamında saldırılar düzenlemektedir.

Her türlü düşmanca eylem, derhal ve kararlı bir karşılık görecektir

Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaş da başaramayacaktır.

Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek amacıyla kullanmasına izin verilen noktalara yönelik meşru müdafaa kapsamında saldırılar düzenlemektedir. Her türlü düşmanca eylem, derhal ve kararlı bir karşılık görecektir Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaş da başaramayacaktır.

Geceden bu yana neler yaşandı?

İranlı, pazartesi günü "Lübnan ve Gazze'ye saldırılar durana kadar ABD ile mesaj alış verişini askıya aldıklarını" duyurmuştu.
İran ordusu dün akşam, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD güçlerine ev sahipliği yapan üsleri vurduğunu duyurdu.
Kuveyt, havalimanında terminalin vurulduğunu belirterek uçuşları askıya aldıkları, Bahreyn ise 3 füze ve birkaç İHA'nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" ifadesine yer verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Hürmüz'de gece boyunca sıcak saatler: İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri, ABD ise Keşm adasını vurdu
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