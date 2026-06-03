https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/arakci-her-dusmanca-eyleme-derhal-karsilik-verilecektir-1106232850.html

Arakçi: Her düşmanca eyleme derhal karşılık verilecektir

Arakçi: Her düşmanca eyleme derhal karşılık verilecektir

Sputnik Türkiye

ABD ve İran müzakereleri belirsizliğini korurken Hürmüz'de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran silahlı... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T19:02+0300

2026-06-03T19:02+0300

2026-06-03T19:24+0300

dünya

haberler

abd

abbas arakçi

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bir videosunu da alıntılayarak şunları yazdı: Geceden bu yana neler yaşandı?İranlı, pazartesi günü "Lübnan ve Gazze'ye saldırılar durana kadar ABD ile mesaj alış verişini askıya aldıklarını" duyurmuştu. İran ordusu dün akşam, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD güçlerine ev sahipliği yapan üsleri vurduğunu duyurdu. Kuveyt, havalimanında terminalin vurulduğunu belirterek uçuşları askıya aldıkları, Bahreyn ise 3 füze ve birkaç İHA'nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" ifadesine yer verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, abd, abbas arakçi, marco rubio