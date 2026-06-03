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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/akdenizde-58-gocmen-kurtarildi-libyada-mahsur-kalan-180-nijeryali-gonullu-olarak-ulkelerine-dondu-1106217400.html
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı gönüllü olarak ülkelerine döndü
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı gönüllü olarak ülkelerine döndü
Sputnik Türkiye
Orta Akdeniz'de aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 58 göçmen tahta bottan kurtarıldı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
düzensiz göç
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Sudan, Eritrea, Mısır, Bangladeş ve Somali'den gelen on sekiz çocuğun da bulunduğu 58 göçmeni taşıyan tahta bot, Orta Akdeniz’de STK Open Arms’ın kurtarma gemisi tarafından kurtarıldı. Göçmenlere can yeleği, yiyecek ve su sağlanmasının ardından tüm yolcular güvenli bir noktaya nakledildi.Akdeniz'de yasa dışı göçmen trafiğiÖte yandan Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya hükümeti, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.IOM'un Lagos Ofisi Müdürü Ali İbrahim, yaptığı açıklamada, geri dönenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu belirtti.Düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün Libya'nın Bingazi kentindeki gözaltı merkezlerinden getirildiğini kaydeden İbrahim, "Birçoğu daha iyi fırsatlar bulma umuduyla yola çıktı ancak bunun yerine zorluklar, belirsizlikler ve bazı durumlarda sömürüyle karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.İbrahim, geri dönenler arasında ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan ülkeye dönen 2 refakatsiz çocuğun da bulunduğuna ve göçmenlere varışlarının ardından karşılama desteği, sağlık taraması ve psikososyal danışmanlık hizmeti verildiğine işaret etti.Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/new-jerseyde-ice-protestosu-gocmen-merkezinin-onunde-olay-cikti-1106131103.html
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düzensiz göç, akdeniz
düzensiz göç, akdeniz

Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı gönüllü olarak ülkelerine döndü

12:20 03.06.2026
© AA / Joan GalvezAkdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Joan Galvez
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Orta Akdeniz'de aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 58 göçmen tahta bottan kurtarıldı.
Sudan, Eritrea, Mısır, Bangladeş ve Somali'den gelen on sekiz çocuğun da bulunduğu 58 göçmeni taşıyan tahta bot, Orta Akdeniz’de STK Open Arms’ın kurtarma gemisi tarafından kurtarıldı.
Göçmenlere can yeleği, yiyecek ve su sağlanmasının ardından tüm yolcular güvenli bir noktaya nakledildi.
© AA / Joan GalvezAkdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı
© AA / Joan Galvez

Akdeniz'de yasa dışı göçmen trafiği

Öte yandan Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya hükümeti, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.
IOM'un Lagos Ofisi Müdürü Ali İbrahim, yaptığı açıklamada, geri dönenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu belirtti.
© AA / Joan GalvezAkdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Akdeniz'de 58 göçmen kurtarıldı
© AA / Joan Galvez
Düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün Libya'nın Bingazi kentindeki gözaltı merkezlerinden getirildiğini kaydeden İbrahim, "Birçoğu daha iyi fırsatlar bulma umuduyla yola çıktı ancak bunun yerine zorluklar, belirsizlikler ve bazı durumlarda sömürüyle karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.
İbrahim, geri dönenler arasında ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan ülkeye dönen 2 refakatsiz çocuğun da bulunduğuna ve göçmenlere varışlarının ardından karşılama desteği, sağlık taraması ve psikososyal danışmanlık hizmeti verildiğine işaret etti.
Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.
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