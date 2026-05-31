New Jersey'de ICE protestosu: Göçmen merkezinin önünde olay çıktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir göçmen gözaltı merkezinin önünde düzenlenen ICE karşıtı protesto şiddet olaylarına sahne oldu. Polis ile göstericiler... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T10:50+0300

New Jersey'nin Newark kentindeki Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi önünde düzenlenen protestolar sırasında tansiyon yükseldi.Gün boyunca hem ICE karşıtı hem de ICE yanlısı grupların toplandığı bölgede, akşam saatlerinde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Gösteriler için merkez önünde toplanan kalabalığın sayısının 200'ü aştığı belirtildi.Polis müdahale ettiOlaylar, bazı göstericilerin gözaltı merkezinin çevresine kurulan metal bariyerlere yüklenmesiyle başladı.Bunun üzerine olay yerine sevk edilen New Jersey Eyalet Polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Görgü tanıklarının aktardığına göre, bazı göstericiler güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.Sokakta ateş yakıldıGösteriler sırasında gözaltı merkezinin önündeki caddede ateş yakıldığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine bölgede atlı polis birlikleri de görevlendirildi.Yaşanan gerginlikten önce New Jersey Valisi Mikie Sherrill, protestoculara sakin olma çağrısında bulunmuştu.Vali Sherrill, olayların ardından eyalet polisinin müdahalesini gerekli gördüğünü belirterek, eyalet dışından gelen kişilere bölgede kaosa neden olmamaları çağrısı yaptı.Protestocular ile güvenlik güçleri arasında artan gerginliklerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.ICE neden protestoların hedefinde?ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), ABD'de düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinden sorumlu federal kurum olarak faaliyet gösteriyor. Son dönemde ülke genelinde artırılan göçmen operasyonları ve gözaltı uygulamaları, birçok kentte protestolara yol açarken, kurum ABD'deki göç tartışmalarının merkezine yerleşti.

