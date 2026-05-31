Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/new-jerseyde-ice-protestosu-gocmen-merkezinin-onunde-olay-cikti-1106131103.html
New Jersey'de ICE protestosu: Göçmen merkezinin önünde olay çıktı
New Jersey'de ICE protestosu: Göçmen merkezinin önünde olay çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir göçmen gözaltı merkezinin önünde düzenlenen ICE karşıtı protesto şiddet olaylarına sahne oldu. Polis ile göstericiler... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T10:23+0300
2026-05-31T10:50+0300
dünya
new jersey
abd
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
protesto
polis müdahalesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106130945_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_27a7ec1b850c84e349fac0e4f9c31792.jpg
New Jersey'nin Newark kentindeki Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi önünde düzenlenen protestolar sırasında tansiyon yükseldi.Gün boyunca hem ICE karşıtı hem de ICE yanlısı grupların toplandığı bölgede, akşam saatlerinde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Gösteriler için merkez önünde toplanan kalabalığın sayısının 200'ü aştığı belirtildi.Polis müdahale ettiOlaylar, bazı göstericilerin gözaltı merkezinin çevresine kurulan metal bariyerlere yüklenmesiyle başladı.Bunun üzerine olay yerine sevk edilen New Jersey Eyalet Polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Görgü tanıklarının aktardığına göre, bazı göstericiler güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.Sokakta ateş yakıldıGösteriler sırasında gözaltı merkezinin önündeki caddede ateş yakıldığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine bölgede atlı polis birlikleri de görevlendirildi.Yaşanan gerginlikten önce New Jersey Valisi Mikie Sherrill, protestoculara sakin olma çağrısında bulunmuştu.Vali Sherrill, olayların ardından eyalet polisinin müdahalesini gerekli gördüğünü belirterek, eyalet dışından gelen kişilere bölgede kaosa neden olmamaları çağrısı yaptı.Protestocular ile güvenlik güçleri arasında artan gerginliklerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.ICE neden protestoların hedefinde?ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), ABD'de düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinden sorumlu federal kurum olarak faaliyet gösteriyor. Son dönemde ülke genelinde artırılan göçmen operasyonları ve gözaltı uygulamaları, birçok kentte protestolara yol açarken, kurum ABD'deki göç tartışmalarının merkezine yerleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/psg-zaferi-sonrasi-kaos-fransa-genelinde-yuzlerce-gozalti-1106130733.html
new jersey
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106130945_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_149350016c16f740cdfa4271e5d59a64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
new jersey, abd, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), protesto, polis müdahalesi
new jersey, abd, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), protesto, polis müdahalesi

New Jersey'de ICE protestosu: Göçmen merkezinin önünde olay çıktı

10:23 31.05.2026 (güncellendi: 10:50 31.05.2026)
© AP Photo / Andres KudackiNew Jersey ICE karşıtı protestolar
New Jersey ICE karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
Abone ol
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir göçmen gözaltı merkezinin önünde düzenlenen ICE karşıtı protesto şiddet olaylarına sahne oldu. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda göz yaşartıcı gaz kullanıldı.
New Jersey'nin Newark kentindeki Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi önünde düzenlenen protestolar sırasında tansiyon yükseldi.
Gün boyunca hem ICE karşıtı hem de ICE yanlısı grupların toplandığı bölgede, akşam saatlerinde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Gösteriler için merkez önünde toplanan kalabalığın sayısının 200'ü aştığı belirtildi.

Polis müdahale etti

Olaylar, bazı göstericilerin gözaltı merkezinin çevresine kurulan metal bariyerlere yüklenmesiyle başladı.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen New Jersey Eyalet Polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, bazı göstericiler güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.
© AP Photo / Andres KudackiNew Jersey ICE karşıtı protestolar
New Jersey ICE karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
New Jersey ICE karşıtı protestolar
© AP Photo / Andres Kudacki

Sokakta ateş yakıldı

Gösteriler sırasında gözaltı merkezinin önündeki caddede ateş yakıldığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine bölgede atlı polis birlikleri de görevlendirildi.
Yaşanan gerginlikten önce New Jersey Valisi Mikie Sherrill, protestoculara sakin olma çağrısında bulunmuştu.
Vali Sherrill, olayların ardından eyalet polisinin müdahalesini gerekli gördüğünü belirterek, eyalet dışından gelen kişilere bölgede kaosa neden olmamaları çağrısı yaptı.
Protestocular ile güvenlik güçleri arasında artan gerginliklerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
© AP Photo / Andres KudackiNew Jersey ICE karşıtı protestolar
New Jersey ICE karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
New Jersey ICE karşıtı protestolar
© AP Photo / Andres Kudacki

ICE neden protestoların hedefinde?

ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), ABD'de düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinden sorumlu federal kurum olarak faaliyet gösteriyor.
Son dönemde ülke genelinde artırılan göçmen operasyonları ve gözaltı uygulamaları, birçok kentte protestolara yol açarken, kurum ABD'deki göç tartışmalarının merkezine yerleşti.
PSG zaferi sonrası kutlamalar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
SPOR
PSG zaferi sonrası kaos: Polis ile taraftar arasında arbede yaşandı, 400'den fazla gözaltı var
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала