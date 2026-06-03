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AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı
AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ve il yönetimleri değişti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti'de, Diyarbakır, Giresun, Adana ve Siiirt'de il başkanları ve il yönetimleri değişti. Parti'den yapılan açıklamada, yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi. Hangi illerde yönetim değişti?Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'teki değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi. Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.
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ak parti, diyarbakır, giresun, siirt
ak parti, diyarbakır, giresun, siirt

AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı

11:12 03.06.2026
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ve il yönetimleri değişti.
AK Parti'de, Diyarbakır, Giresun, Adana ve Siiirt'de il başkanları ve il yönetimleri değişti. Parti'den yapılan açıklamada, yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi.

Hangi illerde yönetim değişti?

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'teki değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi. Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.
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