https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ak-partide-dort-il-baskanliginda-gorev-degisimi-yasandi--1106215804.html

AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı

AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı

Sputnik Türkiye

AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ve il yönetimleri değişti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T11:12+0300

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türki̇ye

ak parti

diyarbakır

giresun

siirt

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AK Parti'de, Diyarbakır, Giresun, Adana ve Siiirt'de il başkanları ve il yönetimleri değişti. Parti'den yapılan açıklamada, yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi. Hangi illerde yönetim değişti?Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'teki değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi. Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.

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türki̇ye

diyarbakır

giresun

siirt

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