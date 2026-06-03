https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ak-partide-dort-il-baskanliginda-gorev-degisimi-yasandi--1106215804.html
AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı
AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ve il yönetimleri değişti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T11:12+0300
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AK Parti'de, Diyarbakır, Giresun, Adana ve Siiirt'de il başkanları ve il yönetimleri değişti. Parti'den yapılan açıklamada, yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi. Hangi illerde yönetim değişti?Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'teki değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi. Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-uraloglu-hurmuz-bogazindaki-turk-gemileriyle-ilgili-son-bilgiyi-paylasti-1106214181.html
türki̇ye
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ak parti, diyarbakır, giresun, siirt
ak parti, diyarbakır, giresun, siirt
AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişimi yaşandı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ve il yönetimleri değişti.
AK Parti'de, Diyarbakır, Giresun, Adana ve Siiirt'de il başkanları ve il yönetimleri değişti. Parti'den yapılan açıklamada, yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi.
Hangi illerde yönetim değişti?
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'teki değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi. Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.