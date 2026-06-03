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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-uraloglu-hurmuz-bogazindaki-turk-gemileriyle-ilgili-son-bilgiyi-paylasti-1106214181.html
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili son bilgiyi paylaştı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili son bilgiyi paylaştı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi olduğunu söyledi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hürmüz boğazı
körfez
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri hakkında son durumu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi. Körfez Bölgesi'nde Türk uçağı kaldı mı?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamasında Hürmüz Boğazı’nda biri Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu, Körfez bölgesinde ise herhangi bir Türk uçağının kalmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/25-saat-suren-yol-36-dakikaya-dusecek-calismalar-hizla-suruyor-1106062549.html
türki̇ye
hürmüz boğazı
körfez
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abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, körfez, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, körfez, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili son bilgiyi paylaştı

10:42 03.06.2026
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri hakkında son durumu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi.

Körfez Bölgesi'nde Türk uçağı kaldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamasında Hürmüz Boğazı’nda biri Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu, Körfez bölgesinde ise herhangi bir Türk uçağının kalmadığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
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