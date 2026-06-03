https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-uraloglu-hurmuz-bogazindaki-turk-gemileriyle-ilgili-son-bilgiyi-paylasti-1106214181.html

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili son bilgiyi paylaştı

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili son bilgiyi paylaştı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi olduğunu söyledi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T10:42+0300

2026-06-03T10:42+0300

2026-06-03T10:42+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

hürmüz boğazı

körfez

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18b58ae4278fe483512b2540d2a6d711.jpg

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri hakkında son durumu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi. Körfez Bölgesi'nde Türk uçağı kaldı mı?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamasında Hürmüz Boğazı’nda biri Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu, Körfez bölgesinde ise herhangi bir Türk uçağının kalmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/25-saat-suren-yol-36-dakikaya-dusecek-calismalar-hizla-suruyor-1106062549.html

türki̇ye

hürmüz boğazı

körfez

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, körfez, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı