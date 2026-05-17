Bilim insanları açıkladı: Egzersiz beyninizi değiştiriyor
Yeni araştırma, egzersizin yalnızca kasları değil, beyni de yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre dayanıklılığı artıran asıl...
2026-05-17T16:31+0300
Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma, sporun etkilerinin sanılandan çok daha derin olduğunu gösterdi. Neuron dergisinde yayımlanan araştırmaya göre egzersiz sırasında aktive olan bazı beyin hücreleri, antrenman bittikten sonra da çalışmaya devam ediyor. Bilim insanları, bu durumun vücudun daha uzun süre koşmasına, daha geç yorulmasına ve zamanla daha güçlü hale gelmesine yardım ettiğini belirtti.Egzersiz bittikten sonra beyin çalışmayı sürdürüyorAraştırmayı yürüten ekip, koşu bandında egzersiz yapan farelerin beyin aktivitelerini inceledi. En dikkat çekici değişimin, enerji kullanımı ve dayanıklılıkla bağlantılı olan VMH bölgesinde görüldüğü aktarıldı.Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. J. Nicholas Betley, "Birçok insan egzersizden sonra zihninin daha açık olduğunu söylüyor. Biz de beynin egzersiz sonrası nasıl değiştiğini anlamak istedik" dedi. Araştırmaya göre belirli sinir hücreleri egzersiz sırasında aktif hale geldi ve antrenman bittikten sonra en az bir saat boyunca çalışmayı sürdürdü.İki haftalık düzenli egzersizin ardından farelerin daha uzun mesafe koştuğu, daha yüksek hızlara ulaştığı ve daha geç yorulduğu görüldü.Dayanıklılığın sırrı beyinde olabilirBilim insanları daha sonra bu sinir hücrelerinin iletişimini engelledi. Sonuçta farelerin çok daha hızlı yorulduğu ve dayanıklılık kazanamadığı tespit edildi. Araştırmacıları şaşırtan en önemli detay ise hücrelerin yalnızca egzersiz sonrasında engellenmesinin bile gelişimi durdurması oldu. Bu durum, spor sonrası beyinde devam eden aktivitenin vücudun güçlenmesinde kritik rol oynayabileceğini gösterdi.Prof. Dr. Betley, "Ağırlık kaldırırken sadece kas yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak egzersiz sırasında aslında beynimizi de geliştiriyor olabiliriz" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, keşfin yaşlı bireylerin daha aktif kalmasına, felç sonrası rehabilitasyona ve sporcuların performansını artıracak yeni yöntemlere katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
