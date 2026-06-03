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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdden-yeni-tarife-plani-60-ulkeye-yuzde-10-ek-vergi-hazirligi-1106221683.html
ABD'den yeni tarife planı: 60 ülkeye yüzde 10 ek vergi hazırlığı
ABD'den yeni tarife planı: 60 ülkeye yüzde 10 ek vergi hazırlığı
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, zorla çalıştırma kullanılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatına ilişkin soruşturmanın ardından, 60 ülkeden gelen ürünlere yüzde 10 ve... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T13:45+0300
2026-06-03T13:45+0300
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ABD, zorla çalıştırma kullanılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatına karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Açıklanan plan kapsamında 60 ülkenin ihracatı ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabilir.Öneri henüz yürürlüğe girmedi ancak kamuoyu görüşü ve inceleme sürecinin ardından uygulanabilecek.Onlarca ülke ek vergi listesindeABD Ticaret Temsilciliği'nin hazırladığı rapora göre Kanada, Meksika ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelen bazı ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulanması planlanıyor.Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre dahil birçok ülke için ise ek verginin yüzde 12.5 seviyesinde olması öngörülüyor.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "En önemli ticaret ortaklarımızın zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatı konusundaki yetersizliği kabul edilemez" dedi.Çin'den ilk yanıt geldiABD'nin açıkladığı yeni vergi planına ilk tepki Çin'den geldi. Pekin yönetimi, zorla çalıştırma iddialarını reddederken ekonomik anlaşmazlıkların yaptırımlar yerine müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini savundu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkede zorla çalıştırma uygulamalarının bulunmadığını belirterek suçlamaların siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini öne sürdü. Pekin yönetimi ayrıca yeni tarifelerin küresel ticaret üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.Mao, "Çin'de zorla çalıştırma diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.Küresel ticarette yeni gerilim endişesiPlanın yürürlüğe girmesi halinde son dönemde art arda gelen ticaret önlemlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.Raporda, incelenen 60 ülkenin zorla çalıştırılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatını yeterince engelleyemediği belirtildi.Bazı ürünlerin ise ek vergilerden muaf tutulabileceği veya daha düşük oranlarla karşılaşabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kanada-abd-ve-meksikayla-olan-serbest-ticaret-anlasmasini-yenilemek-istiyor-1106221102.html
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abd, mao ning, pekin, meksika, vergi, abd gümrük vergileri, i̇ngiltere
abd, mao ning, pekin, meksika, vergi, abd gümrük vergileri, i̇ngiltere

ABD'den yeni tarife planı: 60 ülkeye yüzde 10 ek vergi hazırlığı

13:45 03.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD yönetimi, zorla çalıştırma kullanılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatına ilişkin soruşturmanın ardından, 60 ülkeden gelen ürünlere yüzde 10 ve üzeri ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.
ABD, zorla çalıştırma kullanılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatına karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Açıklanan plan kapsamında 60 ülkenin ihracatı ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabilir.
Öneri henüz yürürlüğe girmedi ancak kamuoyu görüşü ve inceleme sürecinin ardından uygulanabilecek.

Onlarca ülke ek vergi listesinde

ABD Ticaret Temsilciliği'nin hazırladığı rapora göre Kanada, Meksika ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelen bazı ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulanması planlanıyor.
Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre dahil birçok ülke için ise ek verginin yüzde 12.5 seviyesinde olması öngörülüyor.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "En önemli ticaret ortaklarımızın zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatı konusundaki yetersizliği kabul edilemez" dedi.

Çin'den ilk yanıt geldi

ABD'nin açıkladığı yeni vergi planına ilk tepki Çin'den geldi. Pekin yönetimi, zorla çalıştırma iddialarını reddederken ekonomik anlaşmazlıkların yaptırımlar yerine müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini savundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkede zorla çalıştırma uygulamalarının bulunmadığını belirterek suçlamaların siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini öne sürdü. Pekin yönetimi ayrıca yeni tarifelerin küresel ticaret üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.
Mao, "Çin'de zorla çalıştırma diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Küresel ticarette yeni gerilim endişesi

Planın yürürlüğe girmesi halinde son dönemde art arda gelen ticaret önlemlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.
Raporda, incelenen 60 ülkenin zorla çalıştırılarak üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatını yeterince engelleyemediği belirtildi.
Bazı ürünlerin ise ek vergilerden muaf tutulabileceği veya daha düşük oranlarla karşılaşabileceği kaydedildi.
ABD-Meksika-Kanada Anlaşmas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Kanada ABD ve Meksika'yla olan serbest ticaret anlaşmasını yenilemek istiyor
13:16
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