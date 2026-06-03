https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/emniyet-kemeri-takmamanin-korkunc-sonucu-rontgen-goruntuleri-gercegi-ortaya-cikardi-1106224507.html
Emniyet kemeri takmamanın korkunç sonucu: Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Emniyet kemeri takmamanın korkunç sonucu: Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Trafik kazalarında emniyet kemeri takmamanın faturası ağır oluyor. Yapılan istatistikler, emniyet kemeri bağlamayan sürücü ve yolcuların ölüm riskinin tam iki... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T14:42+0300
2026-06-03T14:42+0300
2026-06-03T14:42+0300
reddit
birleşik krallık
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
emniyet
emniyet kemeri
sağlik
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Birçok sürücü ve yolcu, kısa mesafeli yolculuklarda emniyet kemeri takmayı ihmal ediyor ya da uzun seyahatlerde rahat etmek adına kemerin altından kayarak oturmayı tercih ediyor. Hatta bazı yolcuların ayaklarını ön konsola (torpido üzerine) uzatarak seyahat ettiği sıkça görülüyor. Ancak trafik kazası istatistikleri, bu alışkanlıkların ölümcül sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor: Emniyet kemeri takmadığınızda, ölümcül bir araba kazası yaşama ihtimaliniz tam iki katına çıkıyor.Eğer bu veriler tek başına ikna edici gelmiyorsa, kemer takmayan kazazedelerin yayınlanan son röntgen görüntüleri tehlikenin boyutunu somut bir şekilde gösteriyor.Reddit'te gündem olan röntgen taramalarıPopüler sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan çarpıcı bir görsel, emniyet kemeri takmayan ve kaza anında farklı pozisyonlarda oturan üç kişinin X-ray taramaları ve kemik hasarlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, kazazedelerin oturuş biçimleri yaralanmanın şiddetini doğrudan etkiledi:'Kısa mesafe bile olsa kemeri takın'İnternette büyük yankı uyandıran tek görsel bu değil. Tıp dünyasının aktif olduğu 'Radiology' (Radyoloji) topluluğunda paylaşılan bir diğer kafa kafaya çarpışma vakası da emniyet kemeri takmayan bir sürücünün vücudunda oluşan devasa hasarı detaylandırıyor.Görüntüleri inceleyen uzmanlar ve kullanıcılar sosyal medyada büyük bir farkındalık akımı başlattı. Görsellere yorum yapan bir kullanıcı, "Arka koltukta bile olsanız, yolculuk çok kısa bile sürse lütfen emniyet kemerinizi takın" diyerek uyarırken; bir diğeri ise "Bir insanın kemersiz araç kullanmasını veya yolculuk etmesini hayal bile edemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Emniyet kemeri takmamanın hukuki cezası ne kadar?Sadece sağlık açısından değil, yasal olarak da emniyet kemeri takmama cezası sürücüleri ve yolcuları doğrudan etkiliyor. Örneğin, Birleşik Krallık (İngiltere) yasalarına göre hareket halindeki bir araçta kemer takmadığı tespit edilen sürücü veya yolculara 500 sterline kadar para cezası uygulanıyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu durum ciddi para ve puan cezalarına tabi tutuluyor. Modern araçlardaki sesli uyarı sistemleri de bu hayati önlemi hatırlatmak için özel olarak tasarlanıyor.
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reddit, birleşik krallık, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, emniyet, emniyet kemeri
reddit, birleşik krallık, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, emniyet, emniyet kemeri
Emniyet kemeri takmamanın korkunç sonucu: Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Trafik kazalarında emniyet kemeri takmamanın faturası ağır oluyor. Yapılan istatistikler, emniyet kemeri bağlamayan sürücü ve yolcuların ölüm riskinin tam iki kat arttığını gösteriyor.
Birçok sürücü ve yolcu, kısa mesafeli yolculuklarda emniyet kemeri takmayı ihmal ediyor ya da uzun seyahatlerde rahat etmek adına kemerin altından kayarak oturmayı tercih ediyor. Hatta bazı yolcuların ayaklarını ön konsola (torpido üzerine) uzatarak seyahat ettiği sıkça görülüyor. Ancak trafik kazası istatistikleri, bu alışkanlıkların ölümcül sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor: Emniyet kemeri takmadığınızda, ölümcül bir araba kazası yaşama ihtimaliniz tam iki katına çıkıyor.
Eğer bu veriler tek başına ikna edici gelmiyorsa, kemer takmayan kazazedelerin yayınlanan son röntgen görüntüleri tehlikenin boyutunu somut bir şekilde gösteriyor.
Reddit'te gündem olan röntgen taramaları
Popüler sosyal medya platformu Reddit'te
paylaşılan çarpıcı bir görsel, emniyet kemeri takmayan ve kaza anında farklı pozisyonlarda oturan üç kişinin X-ray taramaları
ve kemik hasarlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, kazazedelerin oturuş biçimleri yaralanmanın şiddetini doğrudan etkiledi:
Normal Pozisyonda Oturan Kişi:
Emniyet kemeri takmadığı için kaza anında savruldu ve bacağında ciddi bir çift kırık
meydana geldi.
Bacak Bacak Üstüne Atarak Oturan Kişi:
Çarpışmanın etkisiyle her iki uyluk kemiği de tamamen kırıldı.
Ayağını Torpidoya Uzatan Kişi:
Hem kemer takmayıp hem de ayağını ön konsola koyan yolcunun bacak ve kalça yapısı kaza anında tamamen paramparça oldu.
'Kısa mesafe bile olsa kemeri takın'
İnternette büyük yankı uyandıran tek görsel bu değil. Tıp dünyasının aktif olduğu 'Radiology' (Radyoloji) topluluğunda paylaşılan bir diğer kafa kafaya çarpışma vakası da emniyet kemeri takmayan bir sürücünün vücudunda oluşan devasa hasarı detaylandırıyor.
Görüntüleri inceleyen uzmanlar ve kullanıcılar sosyal medyada büyük bir farkındalık akımı başlattı. Görsellere yorum yapan bir kullanıcı, "Arka koltukta bile olsanız, yolculuk çok kısa bile sürse lütfen emniyet kemerinizi takın" diyerek uyarırken; bir diğeri ise "Bir insanın kemersiz araç kullanmasını veya yolculuk etmesini hayal bile edemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Emniyet kemeri takmamanın hukuki cezası ne kadar?
Sadece sağlık açısından değil, yasal olarak da emniyet kemeri takmama cezası
sürücüleri ve yolcuları doğrudan etkiliyor. Örneğin, Birleşik Krallık
(İngiltere) yasalarına göre hareket halindeki bir araçta kemer takmadığı tespit edilen sürücü veya yolculara 500 sterline kadar para cezası
uygulanıyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu durum ciddi para ve puan cezalarına tabi tutuluyor. Modern araçlardaki sesli uyarı sistemleri de bu hayati önlemi hatırlatmak için özel olarak tasarlanıyor.