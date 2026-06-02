ABD'de silahlı saldırı: Bina bina dolaşarak 6 kişiyi öldürmüş

ABD'nin Iowa eyaletinde, aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Zanlı kendini vurarak yaşamını... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T09:13+0300

Iowa eyalet polisi, Muscatine kentinde iki ev ve bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.Polis, adı Ryan Willis McFarland olarak açıklanan şüphelinin, kentteki bir evde önce 4 kişiyi öldürdüğünü, ardından Mississippi Nehri kıyısındaki bir patikaya gittiğini ifade etti.Olayı araştıran polis, başka kurbanların da bulunduğunu tespit ederek biri farklı evde, diğeri yakındaki iş yerinde olmak üzere 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.Tüm kurbanlar aile bireyiMuscatine Polis Departmanından da saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Ön bulgular, silahlı saldırıların aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını gösteriyor. Tüm kurbanların, ölen şüphelinin aile üyeleri olduğuna inanılıyor." ifadeleri kullanıldı.Cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, 52 yaşındaki şüphelinin nehrin kenarında hayatına son verdiği belirtildi.

