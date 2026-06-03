https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/20-yillik-faili-mechul-cinayet-dosyasi-aydinlatildi-gulcan-yazicinin-oldurulmesiyle-ilgili-3-kisi-1106226264.html
20 yıllık faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı
20 yıllık faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılında öldürülen ve kimliği belli olmadığı için kimsesizler mezarlığına gömülen kadının Gülcan Yazıcı olduğu belirlendiğini... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T15:18+0300
2026-06-03T15:18+0300
2026-06-03T15:18+0300
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akın gürlek
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Samsun Bafra'da 2006 yılında faili meçhul olarak değerlendirilen ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına gömülen kadının Gülcan Yazıcı olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcı'nın ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandığını duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda çözüldüAdalet Bakanı Gürlek yaptığı açıklamada, "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı. Bin kişilik kayıp listesinde DNA eşleşmesiyle tespit edildi Bakan Gürlek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kilit-isim-umut-altas-turkiyeye-iade-edilecek-1106225024.html
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akın gürlek, faili meçhul cinayet
akın gürlek, faili meçhul cinayet
20 yıllık faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılında öldürülen ve kimliği belli olmadığı için kimsesizler mezarlığına gömülen kadının Gülcan Yazıcı olduğu belirlendiğini duyurdu. Cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı.
Samsun Bafra'da 2006 yılında faili meçhul olarak değerlendirilen ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına gömülen kadının Gülcan Yazıcı olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcı'nın ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandığını duyurdu.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda çözüldü
Adalet Bakanı Gürlek yaptığı açıklamada, "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
Bin kişilik kayıp listesinde DNA eşleşmesiyle tespit edildi
Bakan Gürlek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."