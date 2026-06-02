Yeni araştırma: Pankreas kanserinde tüketilen yağ türü hastalığın seyrini belirleyebilir

Yale Üniversitesi’nin çalışması, pankreas kanserinde tüketilen yağ miktarından çok ürünün önemli olabileceğini ortaya koydu. Oleik asit tümör büyümesini... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T13:39+0300

ABD’de Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, pankreas kanserinde beslenmede tüketilen yağın miktarından ziyade türünün kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bazı yağların tümör büyümesini hızlandırabileceğini, bazılarının ise hastalığın gelişimini önemli ölçüde yavaşlatabileceğini gösterdi.Oleik asit tümör büyümesini hızlandırdıAraştırmada, zeytinyağı ve çeşitli gıdalarda bulunan oleik asidin pankreas kanseri gelişimini hızlandırabileceğine dair bulgular elde edildi. Çalışmada, bu yağ türünün özellikle genetik olarak hastalığa yatkın farelerde tümör büyümesini artırdığı gözlemlendi.Buna karşın balık yağında bulunan omega-3 yağ asitlerinin, hastalığın ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlattığı ve bazı durumlarda tümör gelişimini yarı yarıya azalttığı tespit edildi.Yağ türü, hastalık mekanizmasını etkiliyorAraştırmacılar, yağ asitlerinin hücre zarında oluşturduğu farklı etkilerin, kanser hücrelerinin oksidatif hasara karşı direncini değiştirdiğini belirtti. Buna göre doymamış yağ türleri, hücrelerin ölüm mekanizmasını etkileyerek hastalık sürecini doğrudan etkileyebiliyor.İnsanlar için ne anlama geliyor?Çalışma henüz insanlarda doğrulanmış değil. Ancak obezite, kronik pankreatit, ileri yaş diyabeti veya genetik risk taşıyan bireylerde beslenme faktörlerinin daha önemli olabileceği değerlendiriliyor.Araştırmacılar, gelecekte yağ asidi dengesinin pankreas kanseri riskini belirlemede bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini de inceliyor.

