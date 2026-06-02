Yeni araştırma: Pankreas kanserinde tüketilen yağ türü hastalığın seyrini belirleyebilir
Yale Üniversitesi'nin çalışması, pankreas kanserinde tüketilen yağ miktarından çok ürünün önemli olabileceğini ortaya koydu. Oleik asit tümör büyümesini...
2026-06-02T13:39+0300
Yale Üniversitesi’nin çalışması, pankreas kanserinde tüketilen yağ miktarından çok ürünün önemli olabileceğini ortaya koydu. Oleik asit tümör büyümesini hızlandırırken, omega-3 yağ asitleri hastalığın ilerlemesini yarı yarıya azaltabiliyor.
ABD’de Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, pankreas kanserinde beslenmede tüketilen yağın miktarından ziyade türünün kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bazı yağların tümör büyümesini hızlandırabileceğini, bazılarının ise hastalığın gelişimini önemli ölçüde yavaşlatabileceğini gösterdi.
Oleik asit tümör büyümesini hızlandırdı
Araştırmada, zeytinyağı ve çeşitli gıdalarda bulunan oleik asidin pankreas kanseri gelişimini hızlandırabileceğine dair bulgular elde edildi. Çalışmada, bu yağ türünün özellikle genetik olarak hastalığa yatkın farelerde tümör büyümesini artırdığı gözlemlendi.
Çeşitli hayvansal be bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan bir yağ asidi olan oleik asit, zeytinyağı, fındık yağı ve ayçiçek yağlarında bulunur.
Hayvansal yağlarda da bol miktarda bulunan oleik asit, tavuk ve hindi yağlarının yüzde 37 ila 56'sı, domuz yağının ise yaklaşık yüzde 45'ini oluşturur.
Kalp sağlığını destekler, cilde nem verir, sabun sanayisinin temel hammaddelerinden biridir.
Buna karşın balık yağında bulunan omega-3 yağ asitlerinin, hastalığın ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlattığı ve bazı durumlarda tümör gelişimini yarı yarıya azalttığı tespit edildi.
Yağ türü, hastalık mekanizmasını etkiliyor
Araştırmacılar, yağ asitlerinin hücre zarında oluşturduğu farklı etkilerin, kanser hücrelerinin oksidatif hasara karşı direncini değiştirdiğini belirtti. Buna göre doymamış yağ türleri, hücrelerin ölüm mekanizmasını etkileyerek hastalık sürecini doğrudan etkileyebiliyor.
İnsanlar için ne anlama geliyor?
Çalışma henüz insanlarda doğrulanmış değil. Ancak obezite, kronik pankreatit, ileri yaş diyabeti veya genetik risk taşıyan bireylerde beslenme faktörlerinin daha önemli olabileceği değerlendiriliyor.
Araştırmacılar, gelecekte yağ asidi dengesinin pankreas kanseri riskini belirlemede bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini de inceliyor.