Yemenli parlamenter: İran, ABD'yi gerilimi düşürmek zorunda bıraktı
Yemenli parlamenter Al-Zanam, İran etrafındaki çatışmada Washington'un baskı altında geri adım atmak zorunda kaldığını, boğazda seyrüseferin yeniden başlaması...
2026-06-02T18:22+0300
18:21 02.06.2026 (güncellendi: 18:22 02.06.2026)
Yemenli parlamenter Al-Zanam, İran etrafındaki çatışmada Washington'un baskı altında geri adım atmak zorunda kaldığını, boğazda seyrüseferin yeniden başlaması ve kısıtlamaların hafifletilmesinin İran'ın tavizlerinden değil, kararlı duruşundan kaynaklandığını belirtti.
Yemen Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Ali Mohammed Al-Zanam, Sputnik'e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘deniz ablukasının’ yakında kaldırılacağını duyurduğunu, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin yeniden başlatılması ve İran sorununa ‘nihai bir çözüm’ bulunması olasılığından bahsettiğini söyledi.
Al-Zanam, ancak bu durumda Washington baskı altında geri adım atmak zorunda kaldığını, boğazda seyrüseferin yeniden başlaması ve kısıtlamaların hafifletilmesininse İran'ın tavizlerinden değil, kararlı duruşundan kaynaklandığını ifade etti.
Al-Zanam, “Karşılıklı gerilimi azaltma ve her iki tarafın da itibarını koruma çabalarından bahsedebiliriz, aynı zamanda resmi bir yenilgi veya teslimiyet kabulü olmadan müzakerelere kapıyı açık bırakabiliriz. Uluslararası krizler genellikle böyle gelişir, ön plana siyaset çıkar ve her iki taraf ta kendi iç kamuoyuna ve uluslararası imajına en faydalı olay alterantifini sunmaya çalışır” diye konuştu.
Yemenli milletvekili, “Buradaki en önemli soru şu: Kazanan kim, kaybeden kim? Bana göre, İran'ın ve direniş güçlerinin direnci, ayrıca İran diplomasisinin müzakere sürecinde sergilediği yüksek düzeydeki profesyonellik önemli bir siyasi deneyime ve stratejik esnekliğe işaret ediyor, bu da büyük ölçüde, en azından bu aşamada mevcut sonuçlara yol açtı” vurgusunu yaptı.
Gerilimin düşmesinin gelecekteki herhangi bir gerilimden en çok zarar görecek olan bölge devletlerinin çıkarına olduğuna dikkat çeken Al-Zanam, uluslararası toplumun zaten Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı'nın yanı sıra petrol ve doğalgaz tedariki ve uluslararası ticaret için kilit bir merkez olan tüm bölgenin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyan çatışmanın sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.