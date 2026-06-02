https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/yemenli-parlamenter-iran-abdyi-gerilimi-dusurmek-zorunda-birakti-1106198458.html

Yemenli parlamenter: İran, ABD'yi gerilimi düşürmek zorunda bıraktı

Yemenli parlamenter: İran, ABD'yi gerilimi düşürmek zorunda bıraktı

Sputnik Türkiye

Yemenli parlamenter Al-Zanam, İran etrafındaki çatışmada Washington'un baskı altında geri adım atmak zorunda kaldığını, boğazda seyrüseferin yeniden başlaması... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T18:21+0300

2026-06-02T18:21+0300

2026-06-02T18:22+0300

görüş

abd

ortadoğu

i̇ran

abd

washington

donald trump

sputnik

hürmüz boğazı

bab el mendep

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png

Yemen Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Ali Mohammed Al-Zanam, Sputnik'e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘deniz ablukasının’ yakında kaldırılacağını duyurduğunu, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin yeniden başlatılması ve İran sorununa ‘nihai bir çözüm’ bulunması olasılığından bahsettiğini söyledi.Al-Zanam, ancak bu durumda Washington baskı altında geri adım atmak zorunda kaldığını, boğazda seyrüseferin yeniden başlaması ve kısıtlamaların hafifletilmesininse İran'ın tavizlerinden değil, kararlı duruşundan kaynaklandığını ifade etti.Al-Zanam, “Karşılıklı gerilimi azaltma ve her iki tarafın da itibarını koruma çabalarından bahsedebiliriz, aynı zamanda resmi bir yenilgi veya teslimiyet kabulü olmadan müzakerelere kapıyı açık bırakabiliriz. Uluslararası krizler genellikle böyle gelişir, ön plana siyaset çıkar ve her iki taraf ta kendi iç kamuoyuna ve uluslararası imajına en faydalı olay alterantifini sunmaya çalışır” diye konuştu.Yemenli milletvekili, “Buradaki en önemli soru şu: Kazanan kim, kaybeden kim? Bana göre, İran'ın ve direniş güçlerinin direnci, ayrıca İran diplomasisinin müzakere sürecinde sergilediği yüksek düzeydeki profesyonellik önemli bir siyasi deneyime ve stratejik esnekliğe işaret ediyor, bu da büyük ölçüde, en azından bu aşamada mevcut sonuçlara yol açtı” vurgusunu yaptı.Gerilimin düşmesinin gelecekteki herhangi bir gerilimden en çok zarar görecek olan bölge devletlerinin çıkarına olduğuna dikkat çeken Al-Zanam, uluslararası toplumun zaten Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı'nın yanı sıra petrol ve doğalgaz tedariki ve uluslararası ticaret için kilit bir merkez olan tüm bölgenin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyan çatışmanın sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/iran-medyasi-iran-muzakere-ekibi-abd-ile-mesaj-alisverisini-durduruyor-1106168836.html

i̇ran

abd

washington

hürmüz boğazı

bab el mendep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, abd, washington, donald trump, sputnik, hürmüz boğazı, bab el mendep