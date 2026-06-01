İran-ABD ile mesaj alış verişini durdurdu: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar durana kadar başka görüşme olmayacak

Sputnik Türkiye

Son dakika haberi: İran medyası: İran müzakere ekibi ABD ile mesaj alışverişini durduruyor. Ayrıntılar haberde...

2026-06-01T16:26+0300

2026-06-01T16:52+0300

ABD-İran arasında gidip gelen anlaşma metni üzerine mesajlaşmalar, İran medyasına göre İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarının yoğunlaşarak sürmesi nedeniyle durdu.Tasnim haber ajansının haberinde “İran’ın müzakere ekibi Lübnman’daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alış verişini durduruyor” ifadelerine yer verildi.Haber ajansı “İran’ın İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını durdurma koşulu yerine gelene kadar başka görüşme olmayacak” ifadelerine yer verdi.Arakçi, ‘ABD ve İsrail sorumludur’ demiştiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, herhangi bir cephede yaşanacak ihlalin ateşkesin bütünüyle ihlali anlamına geleceğini bildirdi.Mesajında, İran ile ABD arasındaki ateşkesin "Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin bir ateşkes" olduğunu ifade eden Arakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" değerlendirmesinde bulundu.Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, TSİ ile sabaha karşı İran ile olası anlaşma sürecinde Washington’ın acele etmediğini söyledi Fox News’e verdiği demeçte, “Eğer anlaşma olmazsa işi askeri yolla bitiririz” dedi. Trump, “İran çok zor müzakereciler. Acele edersek iyi bir anlaşma çıkmaz. Yavaş yavaş istediğimizi alıyoruz” diye de ekledi. Ancak Amerik amerkezli The New York Times ve Axios’un haberlerinde Trump, İran’la vardığı ön anlaşmaya “birkaç önemli değişiklik” yaparak metni Tahran’a geri gönderdiği aktarılmıştı.Netanyahu’dan Beyrut’a saldırı talimatıBekayi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiği gün geldi.

