Trump: Önümüzdeki hafta anlaşmaya varılabilir

"Bugün Bibi (Benyamin) Netanyahu ile görüştüm ve ondan Lübnan'ın Beyrut kentine büyük bir baskın düzenlememesini rica ettim. Askerlerini geri çevirdi. Teşekkürler Bibi! Ayrıca Hizbullah liderlerinin temsilcileriyle de görüştüm ve İsrail'e ve askerlerine ateş etmeyi bırakmayı kabul ettiler. Aynı şekilde İsrail de onlara ateş etmeyi bırakmayı kabul etti. Bakalım bu ne kadar sürecek - Umarım sonsuza dek sürer!"