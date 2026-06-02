İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Trump: Önümüzdeki hafta anlaşmaya varılabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya önümüzdeki hafta içinde varılabileceğine inandığını söyledi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
ortadoğu
donald trump
i̇srail
i̇ran
hizbullah
truth social
abc news
01:42 02.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 02.06.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya önümüzdeki hafta içinde varılabileceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve Netanyahu'nun asker göndermeyeceğini yineleyerek İsrail ve Hizbullah'ın sonsuza dek ateşkes halinde olmalarını umduğunu ifade etti.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Bibi (Benyamin) Netanyahu ile görüştüm ve ondan Lübnan'ın Beyrut kentine büyük bir baskın düzenlememesini rica ettim. Askerlerini geri çevirdi. Teşekkürler Bibi! Ayrıca Hizbullah liderlerinin temsilcileriyle de görüştüm ve İsrail'e ve askerlerine ateş etmeyi bırakmayı kabul ettiler. Aynı şekilde İsrail de onlara ateş etmeyi bırakmayı kabul etti. Bakalım bu ne kadar sürecek - Umarım sonsuza dek sürer!"
Ayrıca Trump, ABC News'e verdiği demeçte, anlaşmaya varılma olasılığı hakkında konuşurken, "Sanırım önümüzdeki haftadan bahsediyorsunuz" dedi.
İran ile bir anlaşmaya önümüzdeki hafta içinde varılabileceğine inandığını ve olası anlaşmanın 'askeri bir zaferden bile daha iyi' olabileceğini öne sürdü.
