Pezeşkiyan ve Takaichi telefonda görüştü: 'ABD dahil bazı taraflar, Ortadoğu’daki diplomatik süreci baltalıyor'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunun Ortadoğu'da...
2026-06-01T21:47+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunun Ortadoğu'da gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları sekteye uğrattığını, İran'ın Japonya bağlantılı gemilerin geçişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede Pezeşkiyan, ABD'nin eylemlerinin Ortadoğu çatışmasının çözümü için yürütülen diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.
Pezeşkiyan'ın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İran Cumhurbaşkanı, ABD de dahil olmak üzere bazı tarafların taahhütlerini yerine getirmeyerek diplomatik süreçleri baltaladığını söyledi ve ayrıca İsrail rejiminin istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin, gerilimleri azaltmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları zorlaştırdığına işaret etti"
Ayrıca açıklamada İran'ın 'Hürmüz Boğazı'nda deniz geçişini kolaylaştırmaya ve gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya tamamen hazır' olduğu belirtilerek, asıl sorunun ABD'nin İran'ın gemi trafiğine ve deniz ticaretine getirdiği engeller ve kısıtlamalar olduğunu vurgulandı.
Son olarak Pezeşkiyan'ın, Takaichi'ye Tahran'ın Ortadoğu'da Japonya bağlantılı gemilerin geçişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.