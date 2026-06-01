Pezeşkiyan ve Takaichi telefonda görüştü: 'ABD dahil bazı taraflar, Ortadoğu’daki diplomatik süreci baltalıyor'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunun Ortadoğu'da...

2026-06-01T21:47+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede Pezeşkiyan, ABD'nin eylemlerinin Ortadoğu çatışmasının çözümü için yürütülen diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.Pezeşkiyan'ın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Ayrıca açıklamada İran'ın 'Hürmüz Boğazı'nda deniz geçişini kolaylaştırmaya ve gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya tamamen hazır' olduğu belirtilerek, asıl sorunun ABD'nin İran'ın gemi trafiğine ve deniz ticaretine getirdiği engeller ve kısıtlamalar olduğunu vurgulandı.Son olarak Pezeşkiyan'ın, Takaichi'ye Tahran'ın Ortadoğu'da Japonya bağlantılı gemilerin geçişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

