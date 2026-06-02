https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/trump-iranla-gorusmeler-kesintisiz-devam-ediyor-1106201691.html
Trump: İran'la görüşmeler kesintisiz devam ediyor
Trump: İran'la görüşmeler kesintisiz devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Trump, ABD ve İran arasındaki temasların durduğuna yönelik... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T20:19+0300
2026-06-02T20:19+0300
2026-06-02T20:19+0300
dünya
donald trump
abd
i̇ran
nükleer enerji
nükleer
nükleer anlaşma
nükleer güç santrali
nükleer güç
nükleer tesis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104812614_0:34:567:353_1920x0_80_0_0_f91d884233337d2205406b1a69ca78a0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Trump, İran ve ABD arasında görüşmelerin durduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti'yle ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri durdurduğuna dair çıkan sahte haberler yanlış ve gerçeği yansıtmıyor” dedi.Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Trump, “Aramızdaki görüşmeler; dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün dahil olmak üzere kesintisiz şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.Trump ayrıca İran’a anlaşma çağrısı yaparak, “Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez ancak İran’a da söylediğim gibi: ‘Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi, öyle ya da böyle. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve bunun artık devam etmesine izin verilemez’” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/disisleri-bakani-fidan-trump-temmuzda-turkiyeye-gelmeyi-planliyor-1106193291.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104812614_31:0:538:380_1920x0_80_0_0_56a63b195b672c1ec7825fd3010ac49b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, i̇ran, nükleer enerji, nükleer, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis
donald trump, abd, i̇ran, nükleer enerji, nükleer, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis
Trump: İran'la görüşmeler kesintisiz devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Trump, ABD ve İran arasındaki temasların durduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trump, İran ve ABD arasında görüşmelerin durduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti'yle ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri durdurduğuna dair çıkan sahte haberler yanlış ve gerçeği yansıtmıyor” dedi.
Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Trump, “Aramızdaki görüşmeler; dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün dahil olmak üzere kesintisiz şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Trump ayrıca İran’a anlaşma çağrısı yaparak, “Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez ancak İran’a da söylediğim gibi: ‘Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi, öyle ya da böyle. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve bunun artık devam etmesine izin verilemez’” ifadelerini kullandı.