https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/trump-iranla-gorusmeler-kesintisiz-devam-ediyor-1106201691.html

Trump: İran'la görüşmeler kesintisiz devam ediyor

Trump: İran'la görüşmeler kesintisiz devam ediyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Trump, ABD ve İran arasındaki temasların durduğuna yönelik... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T20:19+0300

2026-06-02T20:19+0300

2026-06-02T20:19+0300

dünya

donald trump

abd

i̇ran

nükleer enerji

nükleer

nükleer anlaşma

nükleer güç santrali

nükleer güç

nükleer tesis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104812614_0:34:567:353_1920x0_80_0_0_f91d884233337d2205406b1a69ca78a0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Trump, İran ve ABD arasında görüşmelerin durduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti'yle ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri durdurduğuna dair çıkan sahte haberler yanlış ve gerçeği yansıtmıyor” dedi.Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Trump, “Aramızdaki görüşmeler; dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün dahil olmak üzere kesintisiz şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.Trump ayrıca İran’a anlaşma çağrısı yaparak, “Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez ancak İran’a da söylediğim gibi: ‘Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi, öyle ya da böyle. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve bunun artık devam etmesine izin verilemez’” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/disisleri-bakani-fidan-trump-temmuzda-turkiyeye-gelmeyi-planliyor-1106193291.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, i̇ran, nükleer enerji, nükleer, nükleer anlaşma, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis