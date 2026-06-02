https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/disisleri-bakani-fidan-trump-temmuzda-turkiyeye-gelmeyi-planliyor-1106193291.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump, Temmuz’da Türkiye’ye gelmeyi planlıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump, Temmuz’da Türkiye’ye gelmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T15:48+0300

2026-06-02T15:48+0300

2026-06-02T15:48+0300

dünya

donald trump

türkiye

haberler

hakan fidan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673929_0:644:2047:1795_1920x0_80_0_0_3b5a14314abb3d739397f4904a812a46.jpg

Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu.ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:‘Amerika ve İranlılar samimi, İsrail’in niyetinden emin değilim’Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunu belirtti.Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğunu söyleyen Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/amerikan-basini-trump-lubnan-yuzunden-netanyahuya-sen-kafayi-yemissin-diye-cikisti-1106189015.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, türkiye, haberler, hakan fidan