TMSF duyurdu: Maydonoz Döner Grubu'na ait 5 şirket rekor fiyata satışa çıktı
Maydonoz Döner Grubu'na ait 5 şirket 1 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T14:12+0300
TMSF, Maydonoz Döner Grubu'na bağlı beş şirketin yüzde yüz hissesini toplamda 1 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu. İhaleye katılmak isteyenlerin, başvuru şartı olarak 97 milyon 500 bin TL teminat ödemesi gerekiyor.97.5 milyon teminat şartı bulunuyorSatışa çıkacak şirketler arasında Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ bulunuyor. Yatırımcılar, tüm şirketlerin yer aldığı hisse paketine sahip olabilmek için başvuruda bulunabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, başvuru şartı olarak 97 milyon 500 bin TL teminat ödemesi gerekiyor. İhaleye dair şartname, 150 bin TL karşılığında TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkez ofisinden alınabiliyor.250 bin TL ödeyerek tesisleri ziyaret edebileceklerSüreç kapsamında yatırımcılar, veri odasına erişim sağlayıp tesis ziyareti gerçekleştirme hakkına da sahip olacak. Bunun için 1-19 Haziran 2026 tarih aralığında, 250 bin TL ödeme yaparak ve gizlilik taahhütnamesi imzalayarak başvuru oluşturmak yeterli olacak.İhaleye katılmak isteyenlerin 23 Haziran 2026 saat 16.30’a kadar teklif zarflarını TMSF’nin İstanbul’daki merkezine elden teslim etmesi şart koşuluyor. Belirtilen tarih ve saatin ardından yapılacak başvurular ise geçersiz sayılacak.
