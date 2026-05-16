TMSF satışın tamamlandığını duyurdu: İstikbal Mobilya'nın yeni sahibi belli oldu

TMSF, İstikbal Mobilya'nın satış ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Muhammen bedeli 16.5 milyar lira olarak belirlenen ihaleyi Paşalı Grup kazandı. 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T16:48+0300

TMSF, İstikbal Mobilya'nın Hazine'ye ait yüzde 100 hissesinin satış ihalesinin tamamlandığını duyurdu. 16.5 milyar liralık muhammen bedelle ihaleyi Paşalı Grup kazandı. Paşalı Grup, 40 yılı aşkın süredir otomotivden inşaata, gıdadan turizme birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.Muhammen bedel 16.5 milyar olarak belirlendiTürkiye'nin mobilya sektöründe önde gelen firmalarından İstikbal Mobilya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan paylarının satışı tamamlandı.Satış için düzenlenen kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı ihale tamamlandı. İstikbal Mobilya için muhammen bedel ise 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlenmişti. 12 Mayıs’ta düzenlenen ihaleyi İzmirli Paşalı Grup kazandı. TMSF’den satışa yönelik açıklamada şu ifadelere yer aldı:“Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır.”

