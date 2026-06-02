Ticaret Bakanlığından devre tatil uyarısı: 'Tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez'

Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve mülk tesislerinin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyararak, uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devre tatil veya mülklerin hemen her bütçeye hitap etmesi, dört mevsim faydalanılabilir olması ve cazip fiyat seçenekleri nedeniyle vatandaşlarca sıkça tercih edildiği belirtildi.Sektörde faaliyet gösteren firmaların da ücretsiz tatil vaadi ve benzeri pazarlama yöntemleriyle yoğun satış faaliyeti yürüttüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, bu konuda vatandaşların Bakanlığa ulaşan şikayetleri olduğu bilgisi verildi.Bu şikayetler kapsamında incelemeler yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, devre tatil-mülk satış ve pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunlar ifade edildi:Tüketicinin cayma hakkı bulunuyorAçıklamada, satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği vurgulanan açıklamada, "Sözleşme tapu devri yapılmasını vadediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır. Kullanım hakkının devrini içeren devre tatil sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yazılı yapılması yeterlidir. Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez. Herhangi bir tapu devri içermeyen ve tüketicilere yalnızca kullanım hakkı sağlayan şahsi hakka konu devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilir." ifadesi kullanıldı.Suç teşkil eden hususlarda Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulabilirTüketicilerin şahsi hakka konu devre tatilini belirli bir dönem için kullanmayacağını, tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmesi durumunda o dönem için yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

