Canlı yayında turist dolandıran taksiciye 95 bin 500 lira para ceza
09:06 02.06.2026 (güncellendi: 09:16 02.06.2026)
Beyoğlu'nda yabancı turistten taksimetre açmadan para aldığı belirlenen taksi şoförüne 95 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Taksimetre açmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün canlı yayın yapan turistten taksimetre açmadan ücret aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
🚖❗️Canlı yayında turist dolandıran taksiciye 95 bin 500 lira para ceza— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2026
🔢Taksici, Karaköy'den Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen turiste 50 Euro ücret ödeyeceğini söyledi ve taksimetre açmadı
🚫Kredi kartından çok daha fazla ücret çeken taksici şikayet… pic.twitter.com/OoHwKdfAd9
Ekipler, taksi şoförünün turisti Tersane Caddesi'nden aracına aldığını ve Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunduğu otele götürdüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen taksi şoförü H.A. (43) polis ekiplerince yakalandı.
Yaklaşık 100 bin lira ceza ödeyecek
H.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak," "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95 bin 500 lira para cezası uygulandı.
