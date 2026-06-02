Canlı yayında turist dolandıran taksiciye 95 bin 500 lira para ceza

Sputnik Türkiye

2026-06-02T09:06+0300

Taksimetre açmadan turistten para aldığı anlaşılan taksiciye ceza verildi.Taksimetre açmadıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün canlı yayın yapan turistten taksimetre açmadan ücret aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, taksi şoförünün turisti Tersane Caddesi'nden aracına aldığını ve Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunduğu otele götürdüğünü tespit etti.Kimliği belirlenen taksi şoförü H.A. (43) polis ekiplerince yakalandı.Yaklaşık 100 bin lira ceza ödeyecekH.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak," "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95 bin 500 lira para cezası uygulandı.

