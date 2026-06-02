Canlı yayında turist dolandıran taksiciye 95 bin 500 lira para ceza

İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
2026-06-02T09:06+0300
2026-06-02T09:16+0300
09:06 02.06.2026 (güncellendi: 09:16 02.06.2026)
Beyoğlu'nda yabancı turistten taksimetre açmadan para aldığı belirlenen taksi şoförüne 95 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Taksimetre açmadan turistten para aldığı anlaşılan taksiciye ceza verildi.

Taksimetre açmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün canlı yayın yapan turistten taksimetre açmadan ücret aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, taksi şoförünün turisti Tersane Caddesi'nden aracına aldığını ve Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunduğu otele götürdüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen taksi şoförü H.A. (43) polis ekiplerince yakalandı.

Yaklaşık 100 bin lira ceza ödeyecek

H.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak," "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95 bin 500 lira para cezası uygulandı.
