Konseri gündem olmuştu: Travis Scott'tan ilk açıklama
ABD'li rapçi Travis Scott'ın Türkiye'de verdiği ilk konser, hayranların yoğun eleştirileriyle karşılandı. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen kısa süren performans... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T20:30+0300
ABD’li rapçi Travis Scott’ın Türkiye’de verdiği ilk konser, hayranların yoğun eleştirileriyle karşılandı. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen kısa süren performans tepki çekerken, Scott sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.
Ünlü rapçi Travis Scott, Türkiye’de verdiği konserin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Scott, paylaşımında Türkiye’deki dinleyicilere seslenerek, “Sadece bir arkadaşımın büyük günü için bir partiye ev sahipliği yapmaya geldim. Gerçek anlamda performans sergilemek için yeniden gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, özellikle de konserin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra. Türkiye’deki hayranlarla çok yakında tekrar görüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Konser sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, performansın kısa sürmesi eleştirilmiş; yüksek bilet fiyatları ise geniş tartışmalara yol açmıştı.