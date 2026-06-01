İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Konseri gündem olmuştu: Travis Scott'tan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
ABD’li rapçi Travis Scott’ın Türkiye’de verdiği ilk konser, hayranların yoğun eleştirileriyle karşılandı. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen kısa süren performans... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T20:30+0300
2026-06-01T20:30+0300
Ünlü rapçi Travis Scott, Türkiye'de verdiği konserin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Scott, paylaşımında Türkiye'deki dinleyicilere seslenerek, "Sadece bir arkadaşımın büyük günü için bir partiye ev sahipliği yapmaya geldim. Gerçek anlamda performans sergilemek için yeniden gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, özellikle de konserin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki hayranlarla çok yakında tekrar görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Konser sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, performansın kısa sürmesi eleştirilmiş; yüksek bilet fiyatları ise geniş tartışmalara yol açmıştı.
SON HABERLER
20:30 01.06.2026
Travis Scott - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
ABD’li rapçi Travis Scott’ın Türkiye’de verdiği ilk konser, hayranların yoğun eleştirileriyle karşılandı. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen kısa süren performans tepki çekerken, Scott sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.
Ünlü rapçi Travis Scott, Türkiye’de verdiği konserin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Scott, paylaşımında Türkiye’deki dinleyicilere seslenerek, “Sadece bir arkadaşımın büyük günü için bir partiye ev sahipliği yapmaya geldim. Gerçek anlamda performans sergilemek için yeniden gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, özellikle de konserin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra. Türkiye’deki hayranlarla çok yakında tekrar görüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Konser sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, performansın kısa sürmesi eleştirilmiş; yüksek bilet fiyatları ise geniş tartışmalara yol açmıştı.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
YAŞAM
İtalya, Kanye West ve Travis Scott konserlerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti
30 Mayıs, 12:45
