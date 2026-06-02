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Seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza
Seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Mersin'de yol verme kavgasında bir sürücü önünü kestiği belediye otobüsünün şoförün bulunduğu yerdeki camını kırdı. Sürücüye toplam 420 bin lira ceza... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalanan otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.Sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html
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mersin, toroslar, otobüs, kavga
mersin, toroslar, otobüs, kavga

Seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza

22:52 02.06.2026
© AA / VideoMersin'de önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza
Mersin'de önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA / Video
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Mersin'de yol verme kavgasında bir sürücü önünü kestiği belediye otobüsünün şoförün bulunduğu yerdeki camını kırdı. Sürücüye toplam 420 bin lira ceza uygulanırken 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan da adli işlem başlatıldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalanan otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.
Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.
Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.
İstanbul metro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
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