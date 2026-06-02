https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/seyir-halindeki-belediye-otobusunun-onunu-keserek-camini-kiran-surucuye-420-bin-lira-ceza-1106203860.html

Seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza

Seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Mersin'de yol verme kavgasında bir sürücü önünü kestiği belediye otobüsünün şoförün bulunduğu yerdeki camını kırdı. Sürücüye toplam 420 bin lira ceza... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T22:52+0300

2026-06-02T22:52+0300

2026-06-02T22:52+0300

türki̇ye

mersin

toroslar

otobüs

kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106203958_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_01e82ec35c5a7f49359f60bc1c13b315.jpg

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalanan otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.Sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html

türki̇ye

mersin

toroslar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, toroslar, otobüs, kavga