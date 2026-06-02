Sahra Çölü'nde kan donduran keşif: Uzaydan tespit edilen 260 toplu mezarda ürkütücü detay

Sputnik Türkiye

Arkeoloji dünyası, Sahra Çölü altında uzaydan tespit edilen 260 toplu mezar haberi ile sarsıldı. Atbai Çölü'nde 1000 kilometrelik bir alana yayılan ve... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T16:01+0300

Arkeologlar, Doğu Sudan'ın kavurucu kumlarının altında insanlık tarihini değiştirecek, son derece sıra dışı bir keşfe imza attı. Macquarie Üniversitesi, Fransa'daki HiSoMA araştırma birimi ve Polonya Bilimler Akademisi'nden oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, Atbai Çölü sınırları içinde yaklaşık 1000 kilometrelik devasa bir alana yayılmış, daha önce varlığı bilinmeyen 260 toplu mezar keşfetti.Bilim insanlarının çıplak gözle görülemeyen bu alanları kazı yaparak değil, gelişmiş uydu görüntüleri ve yıllar süren uzaktan algılama teknolojileriyle yukarıdan tarayarak bulması, keşfin küresel yankısını artırdı. MÖ 4000-3000 yılları arasına tarihlendiği belirlenen ve yaklaşık 6000 yıllık geçmişi olan bu anıt mezarların, Antik Mısır'daki Firavunlar döneminden bile daha eski olduğu açıklandı.Mezarlardaki Kan Donduran Ortak Özellik: "Çevrelenmiş Mezar" SistemiAraştırmayı derinleştiren uzmanlar, keşfedilen tüm mezar alanlarında tüyler ürpertici ve sarsılmaz bir tutarlılık sergileyen ortak bir mimari özellik tespit etti. Arkeoloji literatüründe "çevrelenmiş mezar" olarak adlandırılan bu yapıların her biri tam olarak aynı ürkütücü deseni takip ediyor:Antik dünyanın "Ferrari"si: Sığır sürüleri ve statü sembolüUzmanlar, Sahra'nın bu zorlu coğrafyasında ölülerini bu şekilde organize ve kasıtlı bir törenle gömen insanların, hayvanlarıyla yaşayan ve ölen göçebe çobanlar olduğuna inanıyor. Çevredeki antik kaya resimleri ile de desteklenen bulgulara göre, bu kültürde özellikle sığırlar muazzam bir kültürel öneme sahipti.Böylesine kurak ve sert bir çöl ortamında büyük bir sürüye sahip olmak, tarih öncesi dönemde en büyük statü sembolü kabul ediliyordu. Araştırmacılar bu durumu, "O dönemde büyük bir sığır sürüsüne sahip olmak, günümüzde garajınıza bir Ferrari park etmekle eşdeğerdi" şeklinde yorumluyor. Dolayısıyla kabilenin elit liderleri öldüğünde, sosyal güçlerini öteki dünyada da göstermek adına tüm sürüleri de onlarla birlikte toprağa gömülüyordu.Savaşla değil i̇klim değişikliğiyle yok oldularSöz konusu gizemli topluluğun ortadan kaybolma nedeni ise bir savaş veya salgın hastalık değil, acımasız iklim değişikliği oldu. Bilim dünyasının "Afrika Nemli Dönemi" olarak adlandırdığı ve Sahra'nın yemyeşil olduğu dönemin sona ermesiyle bölge hızla kurumaya başladı.Topraklar artık büyük sığır sürülerini besleyemez hale gelince, bu gelişmiş göçebe kültürü sarsıldı. Kuraklıktan kaçan insanlar ya güneye göç etti ya Nil Nehri kıyılarına sığındı ya da arkalarında sadece binlerce yıl boyunca bozulmadan kalacak gizemli mezarlarını bırakarak tamamen ortadan kayboldu.6 bin yıllık tarih yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaYüzyıllardır çöl sıcağının altında mükemmel şekilde korunan bu arkeolojik keşif alanları, ne yazık ki günümüzde çok büyük bir tehdit altında. Bölgede yürütülen denetimsiz ve kaçak madencilik faaliyetleri, insanlık tarihinin bu benzersiz miras sayfalarını hızla yok ediyor. Uzmanlar, çöl şartlarında 6000 yıl boyunca hayatta kalmayı başarmış bu tarihi anıtların, modern iş makineleri ve madencilik yüzünden sadece bir hafta içinde tamamen yeryüzünden silinebileceği konusunda dünyaya acil koruma çağrısında bulunuyor.

