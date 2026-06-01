NASA'dan Ay üssü hamlesi: Yapay zeka ve i̇nsansız hava araçlarıyla kalıcı yaşam hedefi

NASA, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturma hedefi doğrultusunda yapay zeka ve insansız hava araçlarını devreye almaya hazırlanıyor. Ay üssü programının... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'da kalıcı bir üs kurma çalışmalarında yapay zeka teknolojileri ve insansız hava araçlarından yararlanmayı planlıyor. NASA'nın Ay üssü programının başında bulunan Carlos García-Galán, kurumun gelecekteki Ay misyonlarında gelişmiş teknolojilerin merkezde yer alacağını söyledi.RIA Novosti'ye konuşan García-Galán, özellikle yapay zekanın Ay yüzeyindeki keşif ve analiz süreçlerinde kritik rol oynayacağını belirtti.Dronlar Ay Yüzeyini TarayacakGarcía-Galán, yapay zekanın desteklediği dronların Ay'da güvenli operasyonlar için önemli görevler üstleneceğini ifade etti."Bir dronun yapması gereken görevleri düşündüğümüzde, bölgeyi incelemek ve uygun iniş alanlarını belirlemek gibi kritik faaliyetler öne çıkıyor. Yapay zeka bu süreçlerde büyük katkı sağlayabilir" diyen García-Galán, teknolojinin Ay keşiflerinde verimliliği artıracağını vurguladı.Uzmanlara göre yapay zeka destekli sistemler, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan geniş alanları analiz ederek üs kurulumu için en uygun bölgelerin tespit edilmesine yardımcı olacak.Proje henüz i̇lk aşamadaNASA yetkilileri, Ay üssü projesinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve çalışmaların büyük ölçüde deneme-yanılma yöntemiyle sürdürüldüğünü açıkladı.García-Galán, mevcut süreçte öncelikli hedefin hangi teknolojilere ihtiyaç duyulacağını belirlemek olduğunu ifade ederek, "Henüz yolun başındayız. Şu anda ihtiyaç duyacağımız sistemleri oluşturuyor ve bu sistemlere hangi araçların entegre edileceğini belirliyoruz" dedi.NASA'nın üç aşamalı ay üssü planıNASA, Mart ayında duyurduğu yol haritasıyla Ay'da kalıcı yaşam alanı oluşturmak için üç aşamalı bir strateji izleyeceğini açıklamıştı.İlk aşamada Ay'a düzenli ulaşım imkanlarının sağlanması ve temel enerji, bilimsel araştırma ile iletişim altyapısının kurulması hedefleniyor.İkinci aşamada ise uluslararası uzay ajanslarının deneyimlerinden yararlanılarak Dünya'dakine benzer yaşam alanları ve lojistik sistemlerin oluşturulması planlanıyor.Son aşamada ise Ay'da uzun süreli insan varlığını sürdürebilecek tam kapsamlı bir yaşam ve çalışma ekosisteminin kurulması amaçlanıyor.Ay yarışında yeni dönem başlıyorUzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan proje, yalnızca Ay'ın keşfi açısından değil, gelecekte gerçekleştirilecek Mars görevleri için de kritik bir test alanı olarak görülüyor.NASA, Ay üssü, yapay zeka, dron teknolojisi, Ay keşfi, uzay araştırmaları, Ay'da yaşam, Carlos García-Galán ve kalıcı insan yerleşimi gibi başlıklar, önümüzdeki yıllarda küresel uzay çalışmalarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.Uzmanlar, yapay zeka destekli sistemlerin Ay'da kurulacak üslerin güvenliği, sürdürülebilirliği ve operasyonel verimliliği açısından belirleyici rol oynayacağını değerlendiriyor.

