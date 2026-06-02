İngiliz basını: ABD, Avrupa'daki nükleer varlığını genişletmeyi planlıyor
2026-06-02T11:37+0300
© AP Photo / TROY MABENF-15 savaş uçağı
F-15 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
ABD'nin NATO bünyesindeki nükleer işbirliğini büyüterek, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarına ev sahipliği yapan müttefiklerin sayısını artırmayı hedeflediği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, NATO'nun nükleer caydırıcılık çerçevesini genişletmek amacıyla yeni adımlar atmayı değerlendiriyor.

Bu kapsamda, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen 'çift yetenekli' Amerikan savaş uçaklarının konuşlandırılması için daha fazla ittifak üyesiyle müzakereler yürütülüyor.

'Kontrol tamamen Washington'da kalacak'

Olası anlaşmanın en kritik şartlarından biri ise komuta zincirinde bir değişiklik öngörülmemesi olarak görülüyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu nükleer başlıklar belirli Avrupa üslerinde saklanmaya devam edecek ve ABD, bu silahlar üzerindeki tüm tasarruf ve kontrol yetkisini tamamen kendi elinde tutacak.

Mevcut ortaklar ve nükleer işbirliği

Halihazırda yürürlükte olan nükleer paylaşım anlaşmasında Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve İngiltere yer alıyor.

Mevcut sistemde müttefik hava kuvvetleri, F-35, F-15 ve Tornado gibi gelişmiş savaş uçaklarıyla nükleer caydırıcılık görevleri için düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.

İşbirliğinin genişletilmesiyle birlikte, Avrupa'daki nükleer caydırıcılık ağının Rusya'ya karşı daha kapsamlı bir stratejik hat oluşturması hedefleniyor.
