https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/ingiliz-basini-abd-avrupadaki-nukleer-varligini-genisletmeyi-planliyor-1106185797.html

İngiliz basını: ABD, Avrupa'daki nükleer varlığını genişletmeyi planlıyor

İngiliz basını: ABD, Avrupa'daki nükleer varlığını genişletmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO bünyesindeki nükleer işbirliğini büyüterek, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarına ev sahipliği yapan müttefiklerin sayısını... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T11:37+0300

2026-06-02T11:37+0300

2026-06-02T11:37+0300

dünya

abd

washington

f-35

f-15

tornado

rusya

nükleer caydırıcılık

türkiye

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086811740_48:0:1916:1051_1920x0_80_0_0_64f72304515121fd6cdc774d4654c611.jpg

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, NATO'nun nükleer caydırıcılık çerçevesini genişletmek amacıyla yeni adımlar atmayı değerlendiriyor. Bu kapsamda, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen 'çift yetenekli' Amerikan savaş uçaklarının konuşlandırılması için daha fazla ittifak üyesiyle müzakereler yürütülüyor.'Kontrol tamamen Washington'da kalacak'Olası anlaşmanın en kritik şartlarından biri ise komuta zincirinde bir değişiklik öngörülmemesi olarak görülüyor.Yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu nükleer başlıklar belirli Avrupa üslerinde saklanmaya devam edecek ve ABD, bu silahlar üzerindeki tüm tasarruf ve kontrol yetkisini tamamen kendi elinde tutacak.Mevcut ortaklar ve nükleer işbirliğiHalihazırda yürürlükte olan nükleer paylaşım anlaşmasında Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve İngiltere yer alıyor.Mevcut sistemde müttefik hava kuvvetleri, F-35, F-15 ve Tornado gibi gelişmiş savaş uçaklarıyla nükleer caydırıcılık görevleri için düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.İşbirliğinin genişletilmesiyle birlikte, Avrupa'daki nükleer caydırıcılık ağının Rusya'ya karşı daha kapsamlı bir stratejik hat oluşturması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/gazeteciler-erisemeyecek-pentagon-basin-ofisi-artik-gizli-alan-statusunde-1106179057.html

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, washington, f-35, f-15, tornado, rusya, nükleer caydırıcılık, türkiye, nato