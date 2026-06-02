Rusya'dan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın savunma sanayisi tesisleri ile askeri altyapısına yönelik yüksek... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T09:10+0300
09:02 02.06.2026 (güncellendi: 09:10 02.06.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın savunma sanayisi tesisleri ile askeri altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve hiperzonik füzelerle geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kiev rejiminin kanlı terörü şiddetlenerek devam ederken, Rus ordusu bu teröre Ukrayna’daki askeri hedefleri hassas silahlarla vurarak karşılık vermeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran gecesi Ukrayna'nın askeri sanayisine ait tesislere yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Hipersonik füzeler ve İHA'lar devreye girdi
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının “Kiev rejiminin terör eylemlerine yanıt olarak” düzenlendiği belirtildi. Operasyonda hava, kara ve deniz konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra hipersonik aerobalist füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) da aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.
Kritik altyapı ve askeri havalimanları hedef alındı
Operasyon kapsamında Ukrayna'nın birçok bölgesindeki stratejik noktaların vurulduğu aktarılırken vurulan hedeflerin Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Hmelnitski, Sumi bölgelerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki Zaporojye şehrinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, savunma sanayisi tesislerinin yanı sıra, Ukrayna ordusunun lojistik desteğinde kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı ile askeri hava üslerinin da hedef alındığı bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Saldırının amaçlarına ulaşıldı, belirlenen tüm hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.