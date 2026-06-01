Putin, Starobelsk'teki terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi
Rus lider Putin, Starobelsk'teki terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T21:02+0300
2026-06-01T21:43+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki pedagoji fakültesine düzenlenen terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi.Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pedagoji fakültesine yönelik saldırısını, Ukrayna cuntasının işlediği kanlı bir suç olarak nitelendirdi.Terör saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileten Putin, Starobelsk'teki üniversite öğrencilerinin akademik yılı tamamlamaları, mezun olanların ise diplomalarını almaları gerektiğinin altını çizdi.Putin ayrıca mağdurlara tazminat ödemelerinin nasıl yapıldığı ve yaralıların tedavi ve rehabilitasyonunun nasıl ilerlediği konusunda da yetkililerden bilgi aldı.Rusya Devlet Başkanı, trajediden etkilenen her mağdur ve her aileye azami özen gösterilmesi talimatını verdi.Rus lider, "Kiev yönetimi, suç serisinde yeni bir sayfa açmaya, çatışmaya yeni bir nitelik kazandırmaya karar verdi" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki pedagoji fakültesine düzenlenen terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi.
Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pedagoji fakültesine yönelik saldırısını, Ukrayna cuntasının işlediği kanlı bir suç olarak nitelendirdi.
Suçluların tamamı hak ettikleri cezayı alacak ve bu ceza kaçınılmaz olacaktır.
Terör saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileten Putin, Starobelsk'teki üniversite öğrencilerinin akademik yılı tamamlamaları, mezun olanların ise diplomalarını almaları gerektiğinin altını çizdi.
Putin ayrıca mağdurlara tazminat ödemelerinin nasıl yapıldığı ve yaralıların tedavi ve rehabilitasyonunun nasıl ilerlediği konusunda da yetkililerden bilgi aldı.
Rusya Devlet Başkanı, trajediden etkilenen her mağdur ve her aileye azami özen gösterilmesi talimatını verdi.
Rus lider, "Kiev yönetimi, suç serisinde yeni bir sayfa açmaya, çatışmaya yeni bir nitelik kazandırmaya karar verdi" diye konuştu.