https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/putin-starobelskteki-teror-saldirisiyla-ilgili-sorusturmanin-ilerleyisi-hakkinda-toplanti-duzenledi-1106175395.html

Putin, Starobelsk'teki terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi

Putin, Starobelsk'teki terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Starobelsk'teki terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T21:02+0300

2026-06-01T21:02+0300

2026-06-01T21:43+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

terör saldırısı

soruşturma

toplantı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_b16520db21ce5eae6702cc3f24709261.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki pedagoji fakültesine düzenlenen terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında toplantı düzenledi.Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pedagoji fakültesine yönelik saldırısını, Ukrayna cuntasının işlediği kanlı bir suç olarak nitelendirdi.Terör saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileten Putin, Starobelsk'teki üniversite öğrencilerinin akademik yılı tamamlamaları, mezun olanların ise diplomalarını almaları gerektiğinin altını çizdi.Putin ayrıca mağdurlara tazminat ödemelerinin nasıl yapıldığı ve yaralıların tedavi ve rehabilitasyonunun nasıl ilerlediği konusunda da yetkililerden bilgi aldı.Rusya Devlet Başkanı, trajediden etkilenen her mağdur ve her aileye azami özen gösterilmesi talimatını verdi.Rus lider, "Kiev yönetimi, suç serisinde yeni bir sayfa açmaya, çatışmaya yeni bir nitelik kazandırmaya karar verdi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör saldırısı, soruşturma, toplantı