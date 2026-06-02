Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova: Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırıları savaş suçudur
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu belirterek, bu... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T20:03+0300
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu belirterek, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk açısından savaş suçu teşkil ettiğini söyledi. Lantratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sivil halkın korunmasına özel önem verdiğini vurgulayarak, bu konunun özellikle Starobelsk'teki trajedinin ardından ayrı bir toplantıya konu olduğunu belirtti. Starobelsk'te Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı, içinde çocukların uyuduğu bir kolej binası ve yurdunu hedef almış, 21 çocuk hayatını kaybetmişti.
Lantratova, saldırıların durmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:
Her gün yeni haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde Geniçesk'te bir çocuk parkı bombalandı. Bir çocuk öldü. Bugün ise Lugansk'ta bir insansız hava aracı sivil bir otobüse saldırdı. Her gün sivil araçlar hedef alınıyor. İşlerini yapmak için yolda olan insanlar vuruluyor. Bugün Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yolcuların bulunduğu bir belediye otobüsüne saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lantratova, bu saldırıların bir tesadüf ya da hata olmadığını vurguladı:
Bu, sivil halkı terörize etme ve korkutma amaçlı, bilinçli olarak seçilmiş bir taktiktir. Kasıtlı, hedef odaklı ve acımasızca.
Lantratova, söz konusu saldırılara ilişkin olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bir mektup gönderdiğini, verileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne ilettiğini belirterek, şöyle devam etti:
Uluslararası yapıların bu gerçekleri duyacağını ve yaşananlara objektif bir değerlendirme yapacağını umuyorum. Çünkü insancıl hukuk açısından bu tür eylemler bir savaş suçudur.
Lantratova, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerinin bugün Lugansk ve Starobelsk'i ziyaret ettiğini, trajedi bölgesinde incelemelerde bulunduklarını, ölen ve yaralananların aileleriyle görüştüklerini, hastaneyi ziyaret ettiklerini ve LHC İnsan Hakları Yetkilisi Anna Soroka ile bir araya geldiklerini aktardı.
Bu ziyaretin, şu ana kadar sessiz kalmayı tercih edenlerin gözlerini açmasına yardımcı olacağını ve gerçeğin uluslararası düzeyde ortaya konmasına katkı sağlayacağını umuyorum. ICRC temsilcileriyle yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi bekliyorum. Bunun, gerçeğin duyulması ve bu suçlara dürüst ve objektif bir değerlendirme yapılması yönünde önemli bir adım olacağına inanıyorum.