Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova: Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırıları savaş suçudur

Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu belirterek, bu... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T20:03+0300

Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sivil halkın korunmasına özel önem verdiğini vurgulayarak, bu konunun özellikle Starobelsk'teki trajedinin ardından ayrı bir toplantıya konu olduğunu belirtti. Starobelsk'te Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı, içinde çocukların uyuduğu bir kolej binası ve yurdunu hedef almış, 21 çocuk hayatını kaybetmişti.Lantratova, saldırıların durmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:Lantratova, bu saldırıların bir tesadüf ya da hata olmadığını vurguladı:Lantratova, söz konusu saldırılara ilişkin olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bir mektup gönderdiğini, verileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne ilettiğini belirterek, şöyle devam etti:Lantratova, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerinin bugün Lugansk ve Starobelsk'i ziyaret ettiğini, trajedi bölgesinde incelemelerde bulunduklarını, ölen ve yaralananların aileleriyle görüştüklerini, hastaneyi ziyaret ettiklerini ve LHC İnsan Hakları Yetkilisi Anna Soroka ile bir araya geldiklerini aktardı.

