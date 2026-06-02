https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusya-basra-korfezi-kolektif-guvenlik-konseptini-guncelledi-1106204563.html
Rusya, Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini güncelledi
Rusya, Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini güncelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin tetiklediği bölgesel kriz ortamında, Basra Körfezi’ne ilişkin kolektif güvenlik... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T23:51+0300
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2026-06-02T23:51+0300
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basra körfezi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinde kolektif güvenlik sistemine ilişkin ulusal konseptin mevcut koşullara göre yeniden şekillendirildiği belirtilerek, bölgeyle ilgilenen tüm ülkelere ortak çalışma çağrısı yapıldı.Açıklamada, "Yapıcı tutum sergileyen tüm ülkeleri, bu konseptin amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Yenilenen belgenin, Basra Körfezi'nde kapsamlı bir ortak güvenlik sisteminin aşamalı olarak kurulmasına zemin hazırlama ve bu yöndeki yapıcı tartışmalara "yeni bir ivme kazandırmayı" hedeflediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html
basra körfezi
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rusya dışişleri bakanlığı, basra körfezi, güvenlik konsepti, rusya, abd, i̇srail, i̇ran
rusya dışişleri bakanlığı, basra körfezi, güvenlik konsepti, rusya, abd, i̇srail, i̇ran
Rusya, Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini güncelledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin tetiklediği bölgesel kriz ortamında, Basra Körfezi’ne ilişkin kolektif güvenlik konseptini güncellediğini duyurarak tüm ilgili ülkeleri ortak çalışmaya davet etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinde kolektif güvenlik sistemine ilişkin ulusal konseptin mevcut koşullara göre yeniden şekillendirildiği belirtilerek, bölgeyle ilgilenen tüm ülkelere ortak çalışma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapıcı tutum sergileyen tüm ülkeleri, bu konseptin amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yenilenen belgenin, Basra Körfezi'nde kapsamlı bir ortak güvenlik sisteminin aşamalı olarak kurulmasına zemin hazırlama ve bu yöndeki yapıcı tartışmalara "yeni bir ivme kazandırmayı" hedeflediği kaydedildi.