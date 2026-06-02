https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusya-basra-korfezi-kolektif-guvenlik-konseptini-guncelledi-1106204563.html

Rusya, Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini güncelledi

Rusya, Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini güncelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin tetiklediği bölgesel kriz ortamında, Basra Körfezi’ne ilişkin kolektif güvenlik... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T23:51+0300

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basra körfezi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinde kolektif güvenlik sistemine ilişkin ulusal konseptin mevcut koşullara göre yeniden şekillendirildiği belirtilerek, bölgeyle ilgilenen tüm ülkelere ortak çalışma çağrısı yapıldı.Açıklamada, "Yapıcı tutum sergileyen tüm ülkeleri, bu konseptin amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Yenilenen belgenin, Basra Körfezi'nde kapsamlı bir ortak güvenlik sisteminin aşamalı olarak kurulmasına zemin hazırlama ve bu yöndeki yapıcı tartışmalara "yeni bir ivme kazandırmayı" hedeflediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html

basra körfezi

rusya

abd

i̇srail

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rusya dışişleri bakanlığı, basra körfezi, güvenlik konsepti, rusya, abd, i̇srail, i̇ran