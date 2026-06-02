https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusya-5-ingiliz-gazeteci-ve-uzmani-kara-listeye-aldi-1106203386.html
Rusya, 5 İngiliz gazeteci ve uzmanı kara listeye aldı
Rusya, 5 İngiliz gazeteci ve uzmanı kara listeye aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yayınlar yaptıkları ve dezenformasyon yaydıkları gerekçesiyle İngiltere medya ve uzman camiasından 5 kişiyi yaptırım... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T22:12+0300
2026-06-02T22:12+0300
2026-06-02T22:12+0300
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Rusya, İngiltere'nin gazeteci ve uzman camiası temsilcilerine yönelik kişisel yaptırımlarını genişletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 İngiliz vatandaşının ‘kara listeye’ (ülkeye giriş yasağı listesi) alındığı bildirildi.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yaptırım listesine eklenen isimler şu şekilde:Alexander Browder: ‘Henry Jackson Derneği’ adlı düşünce kuruluşunun dezenformasyon içerdiği belirtilen raporunun yazarı,Catherine Belton: The Washington Post gazetesi basın mensubu,Alice Mary Laugher: Committed to Good şirketinin (Chelsea Group'un yan kuruluşu) Genel Müdürü,Richard Nicholas Westbury: Chelsea Group Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı,Richard Holmes: ‘i’ gazetesi muhabiri.Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırgan nitelikteki tüm Rusya karşıtı adımların bundan sonra da sert bir şekilde karşılık bulacağı uyarısını yineledi. Bakanlık ayrıca, siviller arasında yeni can kayıplarına ve Ukrayna devlet yapısının yıkımına yol açan Vladimir Zelenskiy rejimine verilen desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html
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rusya dışişleri bakanlığı, i̇ngiltere, medya, yaptırım, kara liste, rusya, moskova, ukrayna, washington post, vladimir zelenskiy, abd
rusya dışişleri bakanlığı, i̇ngiltere, medya, yaptırım, kara liste, rusya, moskova, ukrayna, washington post, vladimir zelenskiy, abd
Rusya, 5 İngiliz gazeteci ve uzmanı kara listeye aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yayınlar yaptıkları ve dezenformasyon yaydıkları gerekçesiyle İngiltere medya ve uzman camiasından 5 kişiyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
Rusya, İngiltere'nin gazeteci ve uzman camiası temsilcilerine yönelik kişisel yaptırımlarını genişletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 İngiliz vatandaşının ‘kara listeye’ (ülkeye giriş yasağı listesi) alındığı bildirildi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rus yönetiminin politikaları ve ülkemizdeki sosyo-politik olaylar hakkında iftiraya dayalı uydurma iddiaların ve sahte bilgilerin yayılmasında dahli olan; ayrıca Özel Askeri Operasyona yanıt verme bahanesiyle Moskova üzerindeki baskının sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulunan İngiliz gazeteci ve uzman camiasından bir dizi temsilcinin, Rusya’nın uyguladığı kara listeye dahil edilmesine karar verilmiştir.
Yaptırım listesine eklenen isimler şu şekilde:
Alexander Browder: ‘Henry Jackson Derneği’ adlı düşünce kuruluşunun dezenformasyon içerdiği belirtilen raporunun yazarı,
Catherine Belton: The Washington Post gazetesi basın mensubu,
Alice Mary Laugher: Committed to Good şirketinin (Chelsea Group'un yan kuruluşu) Genel Müdürü,
Richard Nicholas Westbury: Chelsea Group Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı,
Richard Holmes: ‘i’ gazetesi muhabiri.
Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırgan nitelikteki tüm Rusya karşıtı adımların bundan sonra da sert bir şekilde karşılık bulacağı uyarısını yineledi. Bakanlık ayrıca, siviller arasında yeni can kayıplarına ve Ukrayna devlet yapısının yıkımına yol açan Vladimir Zelenskiy rejimine verilen desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.