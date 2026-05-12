Rus Dışişleri: Çok kutuplu dünyanın oluşumuna çalkantılar eşlik ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin nüfuz kaybını kabullenmek istemedikleri için dünya genelinde çatışma potansiyelini artırmaya yönelik kışkırtmalarda... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T10:44+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin nüfuz kaybını kabullenmek istemedikleri için dünya genelinde çatışma potansiyelini artırmaya yönelik kışkırtmalarda bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Orta Asya Konferansı’nda konuştu.
Galuzin, “Yeni çok kutuplu dünya düzeninin oluşum süreci, büyük çalkantılar ve artan çatışma potansiyeliyle birlikte ilerliyor. Bu çatışma potansiyeli her yerde Batı uygarlığına mensup ülkeler tarafından kışkırtılıyor” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Batı'nın bir zamanlar sahip olduğu hakim konumunu kaybetmeyi kabul etmek istemediğini açıkladı.