Rus Dışişleri: Kiev rejiminin Karadeniz'deki saldırıları terör eylemleridir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Karadeniz'deki tankerlere insansız deniz araçlarıyla ve İHA'larla düzenlediği saldırıları terör eylemi olarak... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri: Kiev rejiminin Karadeniz'deki saldırıları terör eylemleridir

15:52 02.06.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Karadeniz'deki tankerlere insansız deniz araçlarıyla ve İHA'larla düzenlediği saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya ait insansız botların Türkiye kıyıları ve İstanbul Boğazı açıklarında bulunan tankerlere düzenlediği saldırının terör eylemi olduğunu, Rusya'nın olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep ettiğini belirtti.
Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insansız botlar veya insansız hava araçları (İHA) kullanarak gemilere haydutça baskınlar düzenlediğini ve bu suçlardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu ifade etti.
Sözcü, ‘Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmak için tasarlanmış’ bir başka provokasyonun, 28 Mayıs'ta Türkiye kıyıları ve İstanbul Boğazı açıklarında Ukrayna insansız botları tarafından tankerlere yapılan saldırının Moskova’nın dikkatini çektiğini dile getirdi.
“Terör eylemlerinden farksız olan bu tür provokasyonların, kapsamlı ve tarafsız bir şekilde soruşturulması ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasında özel bir sorumluluk taşıyan tüm kıyı ülkelerinden açık bir kamuoyu tepkisi ve kınama alması gerektiğine inanıyoruz” diyen Zaharova, ekledi:

Elbette bu düpedüz gaspın hesabını hem organizatörler hem de failler vermelidir.

