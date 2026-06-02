Özgür Özel: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel partisinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özgür Özel, partisinde yaşananlar hakkında konuştu. Özel, "Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur. Bugüne kadar açıp ağzımı bir şey söylemedim. Bu haksızlıklara karşı geri adımlar atılır en kısa zaman kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür" ifadelerini kullandı. Biz bildiğiniz gibiyizÖzel'in konuşmasından önemli satırbaşları şöyle: "Bu bir toplantı değildir, partiye karşı saldırılara göğüs germe ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Üç haftalık aranın ardından milletin meclisinde olmamız gereken yerde, olmamız gereken kürsüdeyiz. Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta; dostu düşmanı ayırmakta. Siz sokaktaki öfkeyi görenlersiniz ama bizim görevimiz bu öfkeyi bu kutsal çatının altına taşımak değildir. Bizim görevimiz bu çatının altına bir mücadele ve umut seslerini taşımaktırSeçimi rakipsiz ya da rakiplerini kendilerinin belirlediği, şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar. İşte ne yaşıyorsak yaşadıklarımızın hepsi asla kabullenilemeyen bir gerçekliğe direnmekten kaynaklanmaktadır. Yapılan iş bir sonraki Cumhurbaşkanına, şimdi yaşanan da, iktidara gelecek olan partiye yapılan darbedir. Çok kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik ve kahrolduk. O seçimin ertesi sabahı ağlamayan kimse olmadığına inanmıyorum bu salonda. Bir daha kaybetmemeliyiz diyen anlayış, CHP değişirse Türkiye değişir diyen anlayış, her yaştan genciyle hep beraber bir değişime inandılar ve gerçekleştirdiler.İki tane CHP görüntüsü varİki tane CHP görüntüsü var. Bir tarafta biz, diğer tarafta hukuk kararıyla partinin genel merkezinde oturanlar var. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. Meclis'e yürüyüşümüz, bu çatıya sığınışımız bir milattır. Biz o yürüyüşle, köhnemiş bir kara düzeni arkamızda bırakarak iktidar yürüyüşüne başladık.Bu millet, devlete her türlü hizmeti eder ama devlet ile milleti yarıştırırsan bu millet kazanır. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur. Bugüne kadar açıp ağzımı bir şey söylemedim. Bu haksızlıklara karşı geri adımlar atılır en kısa zaman kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür. "

