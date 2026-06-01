TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz
CHP'deki grup başkanlığı tartışmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in kendisini mahkeme yerine koyamayacağını belirterek, söz konusu... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T17:19+0300
CHP'deki grup başkanlığı tartışmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in kendisini mahkeme yerine koyamayacağını belirterek, söz konusu meselenin CHP'nin kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı içinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup başkanlığı tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, "TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı. Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz" dedi.
'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Başkan Kurtulmuş, "Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım" ifadelerini kullandı.