Notre Dame'ın altında büyük keşif: Paris'in 2 bin yıllık sırları ortaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Notre Dame Katedrali'nin altında yürütülen kazılarda, Roma döneminden Orta Çağ'a uzanan 2 bin yıllık tarih katmanları gün yüzüne çıkarılıyor. Arkeologlar... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T16:22+0300

Fransa'nın simgelerinden Notre Dame Katedrali yeniden açılışa hazırlanırken, yapının ön meydanında yürütülen çalışmalar beklenmedik bir keşfe dönüştü. Arkeologlar, yerin yalnızca birkaç metre altında Paris'in iki bin yıllık geçmişine ait kalıntılar buldu.Uzmanlar, kazı alanının şimdiden son yılların en önemli arkeolojik çalışmalarından biri olarak görüldüğünü belirtiyor.Katman katman tarih ortaya çıktıKazılarda Roma İmparatoru Konstantin'e ait bir sikke, Orta Çağ seramikleri, eski ev kalıntıları ve günlük yaşamdan çok sayıda eşya bulundu.Arkeologlar, yalnızca dört metrelik bir alanda Roma döneminden Orta Çağ'a kadar uzanan yaklaşık 20 yüzyıllık tarih katmanına ulaştı.Kazı ekibinin başındaki arkeolog Camille Colonna, Notre Dame'ın inşa edildiği dönemde bölgenin yoğun şekilde yerleşim alanı olduğunu belirtti.Seramiklerdeki gizemli işaretler dikkat çektiBulunan bazı seramik parçalarının üzerinde henüz çözülemeyen kırmızı renkli işaretler tespit edildi.Araştırmacılar, aynı sembollerin farklı seramiklerde tekrar tekrar ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. İşaretlerin neyi ifade ettiği henüz bilinmezken, uzmanlar bunların dönemin günlük yaşamı, ticareti veya üretim süreçleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.Paris Arkeoloji Birimi'nde görev yapan koruma uzmanı Lucie Altenburg, "Bu çalışma Paris tarihini anlamamız açısından nadir bir fırsat" dedi.Arkeologların hedefi daha eski dönemlere ulaşmakKazı ekibi mevcut keşiflerle yetinmiyor. Şu ana kadar Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait çok sayıda bulgu ortaya çıkarılırken, araştırmacılar kazıları daha derine taşıyarak Paris'in kuruluşundan önceki dönemlere ait izleri de ortaya çıkarmayı hedefliyor.Uzmanlara göre Notre Dame'ın altındaki her yeni katman, şehrin geçmişine dair bilinmeyen bir sayfayı açıyor. Araştırmacılar, ilerleyen çalışmalarda bugüne kadar ulaşılamayan daha eski yerleşim kalıntılarının bulunabileceğini düşünüyor.Altenburg, "Daha önce hiç ulaşamadığımız kadar geçmişe gitmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

2026

