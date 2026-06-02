NBA'in efsane başantrenörlerinden Rick Adelman 79 yaşında hayatını kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzun yıllar görev yapan ve ligin en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.NBA tarafından yapılan açıklamada, yedi sezonluk profesyonel basketbolculuk kariyerinin ardından başantrenörlüğe adım atan Adelman'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı.Kariyeri boyunca birçok takımın başında önemli başarılara imza atan Adelman, 1989 ile 2014 yılları arasında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'u çalıştırdı.Rick Adelman kimdir?Rick Adelman, 16 Haziran 1946'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Basketbolculuk kariyerinde NBA ve farklı profesyonel liglerde forma giyen Adelman, aktif spor yaşamını noktaladıktan sonra antrenörlüğe yöneldi.1980'li yılların sonlarında NBA'de başantrenörlük kariyerine başlayan Adelman, özellikle Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings dönemlerinde oynattığı hücum odaklı basketbolla dikkat çekti. Takımları birçok kez play-off'lara taşırken, NBA finallerine de yükselme başarısı gösterdi.Basketbol dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle 2021 yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame listesine dahil edildi.NBA tarihinin en başarılı isimlerinden biri olduAdelman, başantrenörlük kariyerinde çıktığı 1.791 karşılaşmada 1.042 galibiyet elde etti. Bu performansıyla NBA tarihinde en fazla maç kazanan başantrenörler sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı.
11:57 02.06.2026
© AP Photo / Ann Heisenfelt Rick Adelman
NBA tarihinde en fazla maç kazanan teknik adamlar arasında yer alan ve kariyerinde 1000'in üzerinde galibiyet elde eden Rick Adelman, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzun yıllar görev yapan ve ligin en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.
NBA tarafından yapılan açıklamada, yedi sezonluk profesyonel basketbolculuk kariyerinin ardından başantrenörlüğe adım atan Adelman'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı.
Kariyeri boyunca birçok takımın başında önemli başarılara imza atan Adelman, 1989 ile 2014 yılları arasında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'u çalıştırdı.

Rick Adelman kimdir?

Rick Adelman, 16 Haziran 1946'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Basketbolculuk kariyerinde NBA ve farklı profesyonel liglerde forma giyen Adelman, aktif spor yaşamını noktaladıktan sonra antrenörlüğe yöneldi.
1980'li yılların sonlarında NBA'de başantrenörlük kariyerine başlayan Adelman, özellikle Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings dönemlerinde oynattığı hücum odaklı basketbolla dikkat çekti. Takımları birçok kez play-off'lara taşırken, NBA finallerine de yükselme başarısı gösterdi.
Basketbol dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle 2021 yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame listesine dahil edildi.

NBA tarihinin en başarılı isimlerinden biri oldu

Adelman, başantrenörlük kariyerinde çıktığı 1.791 karşılaşmada 1.042 galibiyet elde etti. Bu performansıyla NBA tarihinde en fazla maç kazanan başantrenörler sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı.
